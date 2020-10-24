ЦИК Киргизии назвал дату досрочных выборов президента

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президентские выборы в Киргизии состоятся 10 января 2021 года, сообщили в Центризбиркоме страны.

По данным пресс-службы, соответствующее решение члены ЦИК приняли во время очередного заседания, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что парламент Киргизии 21 октября рассмотрело поправки в избирательное законодательство. В первом чтении правительство страны одобрило снижение избирательного порога до трёх процентов. Это решение является ключевым при проведении повторных парламентских выборов, которые назначены на 20 декабря.

5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.