ЦИК Белоруссии допустил пятерых кандидатов к президентским выборам

https://static.news.ru/photo/287c4de2-c5c4-11ea-8b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: rec.gov.by

По итогам заседания Центризбиркома Белоруссии к участию в президентских выборах в республике допущены пятеро кандидатов.

Баллотироваться на пост главы государства смогут экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, супруга оппозиционера и блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская (она идёт на выборы вместо мужа) и действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост на протяжении 26 лет, сообщает РИА Новости.

С 14 июля в стране стартует предвыборная агитация. Она продлится до 8 августа. Выборы президента назначены на 9 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что с выборов был снят основной конкурент Лукашенко — Виктор Бабарико. В ЦИК пояснили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о незадекларированных денежных средствах и имуществе Бабарико. Кроме того, в комиссии полагают, что он получал финансирование из-за границы.

В настоящее время Бабарико находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, которым он руководил более 20 лет и уволился оттуда перед выборами. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.