ЦИК Азербайджана огласила промежуточные итоги выборов президента Алиев побеждает на выборах с 92,1% голосов после обработки данных с 54% участков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах главы государства с результатом 92,1% голосов, сообщил в эфире телеканала AzTV глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мазахир Панахов. Такие данные получены после обработки протоколов с 54,47% избирательных участков.

По словам Панахова, на втором месте с 2,2% идет депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж. На предыдущих выборах главы государства в 2018 году Алиев получил 86,22% голосов избирателей.

С победой на выборах Алиева уже поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он стал первым и пока единственным лидером стран Евросоюза, выступившим с поздравлениями. На своей странице в социальной сети Twitter (X) он написал, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами, а также на работу Азербайджана с Евросоюзом в целом во время председательства Венгрии в ЕС во второй половине текущего года.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в республике 7 февраля. Было организовано 6,5 тысячи избирательных участков, расположенных в 125 избирательных округах. Итоговая явка избирателей составила 76,73%. По словам начальника информационного центра секретариата ЦИК Фарида Оруджева, по республике проголосовали 4 971 032 человека.