ЦИК Азербайджана обновил данные по итогам президентских выборов ЦИК Азербайджана: Алиев побеждает на выборах президента с 92,12% голосов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действующий лидер Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на выборах президента страны с 92,12% голосов, следует из обновленных данных ЦИК республики после обработки 100% протоколов. За его кандидатуру проголосовали более 4,5 млн избирателей.

На втором месте оказался депутат парламента, самовыдвиженец Захид Орудж с 2,17% голосов избирателей. В его пользу выступили 107 877 человек. За ним следуют Фазиль Мустафа (1,98%), Гудрят Гасангулиев (1,72%), Рази Нуруллаев (0,8%), Эльшад Мусаев (0,66%), Фуад Алиев (0,53%).

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в республике 7 февраля. Было организовано 6,5 тысячи избирательных участков, расположенных в 125 избирательных округах. При этом 218 участков разместились в посольствах, консульствах и постоянных представительствах республики за рубежом, а также в воинских частях, исправительных колониях, в санаториях и судах.

Итоговая явка избирателей составила 76,73%. По словам начальника Информационного центра секретариата ЦИК Фарида Оруджева, по республике проголосовали более 4,9 млн человек. После обработки 54% бюллетеней Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов.

Президент России Владимир Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах. В ответ Алиев поблагодарил российского лидера за внимание и поздравления. Главы государств также затронули вопрос перспектив сотрудничества и выразили уверенность, что союзнические отношения стран будут и дальше развиваться в различных сферах.