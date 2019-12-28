https://static.news.ru/photo/fc9511f8-293a-11ea-a4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев сообщил, что чёрный ящик разбившегося Fokker 100 авиакомпании Bek Air будет передан для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет в Москву в воскресенье.

Бортовые самописцы извлечены, завтра чёрный ящик мы передадим для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москву, — цитирует Камалиева «Интерфакс-Казахстан».

Он рассказал также, что из Москвы в Алма-Ату прилетит эксперт, а на месте крушения работает следственно-оперативная группа.

Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air 27 декабря летел из Алма-Аты в Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем Fokker потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибли 12 человек. 28 декабря объявлен в Казахстане днём общенационального траура.

Как писал NEWS.ru, следователи отрабатывают несколько версий крушения самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air в аэропорту Алма-Аты, среди основных техническая неисправность, погодные условия и ошибки пилотов. Правительственная комиссия должна огласить предварительные выводы о причинах катастрофы к 10 января.