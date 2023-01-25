Что смогут временные поверенные? РФ и страны Балтии взаимно изгнали послов Эстония призывает другие страны ЕС последовать ее примеру и понизить уровень дипотношений с Москвой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия и Эстония понижают уровень дипломатических отношений — вместо послов представлять эти страны будут временные поверенные. В знак солидарности с Эстонией к этому процессу подключилась Латвия. Её посол покинет Москву к 24 февраля — годовщине начала СВО на Украине. В Риге эту дату выбрали специально. РФ и Литва понизили дипотношения ещё весной прошлого года. Теперь же Таллин рассчитывает призвать остальные страны Евросоюза к аналогичным шагам в отношении РФ. В каких целях Эстония пытается втянуть Москву и Евросоюз в дипломатическое противостояние? Об этом — в материале NEWS.ru.

И у дипломатов лопается терпение

Москва первой понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией, объяснив свой шаг ответной мерой на решение Таллина о «радикальном сокращении численного состава» посольства РФ в этой стране. Эстонские власти 11 января нынешнего года сообщили послу РФ в Таллине Владимиру Липаеву о необходимости к 1 февраля сократить число сотрудников посольства. Сейчас там работает 21 дипломат, а остаться должны только 8. Столь существенное сокращение глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу объяснил принципом паритетности. Он напомнил, что сейчас в РФ работает 8 эстонских дипломатов. Высказал эстонский министр и претензии к работе российских дипломатов в Таллине. Пресс-служба ведомства распространила его заявление о том, что «персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны».

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Посол Эстонии в России Маргус Лайдре у здания МИД РФ

МИД РФ решил, что вместе с 13 российскими дипломатами из Таллина должен уехать и посол. Сокращение численности посольства на Смоленской площади назвали «недружественным шагом», более того, подчёркивается в заявлении МИД РФ, руководство Эстонии «последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией», а «тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики».

Это заявление лишь фактически подтвердило, что сокращение численности посольства РФ в Эстонии стало поводом, точнее последней каплей, переполнившей чашу терпения Москвы. Гораздо болезненнее в РФ воспринимают, что Эстония обошла в поддержке Украины по своей активности большинство европейских стран.

Например, стало известно, что Эстония намерена передать Украине все свои гаубицы калибром 155 мм. Посол Эстонии в Киеве Каймо Кууска обосновал это решение намерением «создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне». Специалисты сообщили, что речь идет о гаубицах FH-70, у Эстонии 24 таких артиллерийских орудия. Таллин объявил о пакете военной помощи за весь минувший год Украине общей стоимостью €370 млн. Премьер-министр страны Кая Каллас сообщила в Twitter (заблокирован в РФ) что эта помощь составляет более 1% ВВП Эстонии. По данным аналитиков, по этому показателю Эстония вышла в лидеры, поскольку Великобритания, например, тратит на помощь Киеву 0,26% своего ВВП, а США — 0,23%.

Таллин разрабатывает юридический план по конфискации российских активов, замороженных в соответствии с санкциями Евросоюза. Сообщившее об этом агентство Bloomberg, уточнило, что план будет создан к концу января 2023 года. К этому следует прибавить усилия по избавлению от русского языка, строительства стены на границе с РФ, демонтаж советских памятников и другие «недружественные шаги».

Дипломатические отношения между РФ и Эстонией практически были разрушены гораздо раньше, несмотря на то что всё это время работали послы в обеих странах, отметил в беседе с NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Эстония ещё в мае закрыла генеральное консульство РФ в Нарве и Тарту. Эта страна захлебнулась русофобией. Её дипломаты буквально истопталась на нашем МИД. Россия очень долго терпела. Следующий ход мы сделали сами, опередив эстонскую сторону — отозвали посла домой. По сути, осталось только поставить точку — разорвать отношения между странами фактически.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что дальше, разрыв отношений?

Отношение к отзывам обеих послов в Эстонии в целом оказалось позитивным. В местных СМИ во вторник, 24 января, наиболее популярными были две темы, друг друга дополняющие по смыслу: понижение уровня дипотношений с РФ и одобрении правительством страны «Основ политики безопасности». В документе говорится, что главным источником опасности для страны остаётся Россия. Главный редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин попытался объединить эти темы в своём Telegram-канале, выразив надежду, что на практике обойдётся без радикального сценария:

Некоторые эстонские политики выражают глубокое удовлетворение взаимной высылкой послов Эстонией и Россией. Я не собираюсь здесь обсуждать, кто в этой ситуации прав, а кто нет. Но хочу напомнить, что высылка послов обычно — первый шаг на пути к разрыву дипломатических отношений. А это бывает, например, перед началом войны. Не дай, конечно, Бог, но ситуация и без того накалена до предела.

Его читатели предлагают в комментариях — то в шутку, то ли в серьёз — внимательно следить за зданием российского посольства.

Пока над посольством РФ не появится белый дым, можно не волноваться. Но вот как только его увидите, то бегите из страны, если успеете, это уже серьёзно. Это значит отдан приказ на уничтожение секретных документов и архивов, их начали сжигать сотрудники посольства. Это делается, когда решение о начале войны уже принято, — пишет пользователь William Wilde.

Есть мнение, что Эстония, как и другие страны Балтии, выбрала для себя антироссийскую «специализацию» намеренно.

К сожалению, эстонское руководство озабоченно только борьбой с Российской Федерацией, не обладая каким-нибудь, действительно, действенным инструментом. Заниматься вопросами экономического развития государства они не хотят, да и не могут. Единственное, что они в состоянии делать — это выступать раздражителями для России, этим отрабатывая свои гонорары на скрытых счетах, — предполагает пользователь под ником Zewawa.

Взаимосвязи между понижением уровня дипотношений или даже их полным разрывом с военными приготовлениями нет, подчеркнул в беседе с NEWS.ru дипломат в отставке, чрезвычайный и полномочный посланник Василий Корчмарь.

Вспомним события 22 июня 1941 года в Берлине. В два часа ночи нашего посла вызвал министр иностранных дел Германии Риббентроп, чтобы сообщить об объявлении войны Советскому Союзу. Связи уровня дипломатии в стране и войной не существует. В данном случае прибалтийские страны находятся в эмоциональном беспамятстве, идут на всё, чтобы показать заокеанским партнёрам свою русофобию, но только за большие деньги, — заключил собеседник интернет-издания.

Фото: EPA/TASS

Получится ли равноценный обмен?

Если проанализировать данные о резком падении товарооборота двух стран в прошлом году, то, создаётся впечатление, что Эстонии теперь больше искать средств не у кого, кроме как у Вашингтона и Брюсселя. До нынешнего года самая маленькая балтийская страна с населением в 1 331 тыс. человек вела с Россией эффективную взаимную торговлю. В 2021 году товарооборот между странами составил $4 605 млн, при резком росте во втором полугодии — почти на 50%. Это значительно больше, чем товарооборот в том же году между Россией и такими её партнёрами по ЕАЭС, как Киргизия и Армения (с этими странами товарооборот РФ составил примерно по $2,5 млрд).

Россия продавала Эстонии, главным образом, минеральные удобрения, продукцию химической промышленности, древесину, металлы и продукты. Экспорт продолжал расти до апреля 2022 года, но антироссийские санкции резко изменили эти показатели. Уже во втором полугодии года падение товарооборота приобрело необратимый характер, а министр предпринимательства Эстонии Андрес Сутть заявил, что «товарообмен с агрессивным восточным соседом должен быть сведён до минимума». Понижение уровня дипломатического присутствия только ускорит этот процесс.

Торгово-экономические и политические связи между государствами без послов существенно понижаются, — продолжает Василий Корчмарь. — Посол вправе передавать [руководству той страны, где он находится] все заявления, решения своего правительства, обсуждать какие-то вопросы двусторонних отношений. Он действует от имени своего МИД. Работа посла способствует укреплению отношений между странами на уровне правительств. Таких полномочий у временного поверенного нет. Он занимается внутрипосольскими делами и передачей информации в МИД о том, что происходит в стране его пребывания.

Таллин не собирается останавливаться на отзывах послов. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу намерен призвать страны Евросоюза сократить численность сотрудников посольств РФ до уровня паритета с посольствами в Москве. По его словам, «в российских посольствах в большинстве европейских стран работает больше дипломатов, чем в посольствах этих стран в России».

Такая инициатива грозит обернуться «посольской войной» между Россией и большинством стран Европы. К этому можно добавить реальное спонсорство многими странами ЕС Украины и её армии, постоянные новые санкционные пакеты, что не может не раздражать РФ. Таким образом, благодатная почва для дипломатического противостояния уже существует. Создаётся впечатление, что Таллин делает всё, чтобы оно вспыхнуло в ближайшем будущем.