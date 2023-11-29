Что известно о ведьме Алтее, которую Скабеева назвала причиной бури в РФ Скабеева: украинская ведьма Алтея запросила 3 млн гривен за ураган в Крыму

Фото: Социальные сети

Мария Тихая

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире ВГТРК рассказала про «верховную ведьму Украины» Алтею, которая попросила у своих подписчиков 3 млн гривен за то, что наслала «шторм века» на Крым. Что не так с этим рассказом, кто такая ведьма Алтея?

Что рассказала Скабеева о ведьме Алтее

Скабеева в эфире программы «60 минут» со ссылкой на публикацию «АиФ» рассказала о ведьме Алтее, которая «наколдовала» ураган в Крыму. По словам телеведущей, колдунья была «ранее известна как Оксанка Конопляка».

«Конопляка призналась, что пожертвовала частицей своей души, чтобы устроить стихийное бедствие такого масштаба. Бесплатно, по ее мнению, такие вещи не случаются. Так что Конопляка просит заплатить ей 3 млн гривен за применение, как она выразилась, климатических чар», — рассказала Скабеева.

Как выяснил портал NEWS.ru, на самом деле Алтея не пыталась приписать себе ответственность за «шторм века». Ее «заявление» опубликовал 27 ноября сатирический Telegram-канал «А вот мой яндекс кошелек», также опубликовал скриншоты из Telegram-каналов российских СМИ и блогеров, которые повелись на фейк. В их числе оказались журналист Армен Гаспарян и основатель «Мужского государства» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Владислав Поздняков, а также популярный военкорский канал «Два Майора».

Изначально публикация сатирического канала содержала фейковое заявление украинского парламента.

«Верховная ведьма Украины запросила 3 миллиона гривен на повторение урагана в Крыму. На сайте ведьмы уже открыт сбор на сотворение нового урагана», — говорилось в публикации.

Кто такая ведьма Алтея

«Верховная ведьма Украины» Алтея действительно существует и внешне соответствует опубликованным фотографиям. Девушку зовут Мария Тихая, она киевлянка и в прошлом становилась финалисткой 21-го сезона украинского телешоу «Битва экстрасенсов».

В рамках шоу Мария характеризовала себя как «черную ведьму-некроманта, которая работает с энергетикой и духами рода». Для «магической работы» она прибегала к помощи карт Таро, своей змеи по имени Муна, и зеркал.

В интервью украинским СМИ на проекте «Моя суперродина» Алтея хвастала, что к 27 годам своим магическим искусством смогла заработать на «три квартиры в Киеве, авто бизнес-класса с личным водителем, а в ее шкафу сумки люксовых брендов за сотни тысяч гривен, украшения с бриллиантами и 12 шуб из натурального меха».

Стоимость личной магической консультации у нее доходит до $12 тыс. Кроме того, по ее словам, она на пять лет отказалась от половых контактов, «чтобы накопить магическую силу».

С 2022 года «верховная ведьма Украины» постоянно живет в Лос-Анджелесе, но придерживается проукраинской позиции и «магически поддерживает ВСУ» против России. Появляясь в украинских телешоу, Мария Тихая давала предсказания о ходе конфликта. В частности, она обещала, что «великое контрнаступление» начнется в апреле 2023 года — об этом ей якобы рассказали духи погибших украинских военных. В апреле духи сообщили ей, что конфликт на Украине закончится в 2024 году. Позже, в июле она нагадала на Таро, что «Крымский мост развалится до осени».

Какие еще ведьмы популярны на Украине

Среди других популярных «телеведьм» на Украине — астролог Яна Тимощук, которая также делала предсказания о ходе боевых действий на Украине. В октябре она предсказала ВСУ «небольшие успехи» в Запорожье, и заявила, что конфликт закончится «или через 10 месяцев, или через 10 лет».

«Сейчас мы зависимы от денег. У власти они будут. В ноябре мы однозначно совершим квантовый скачок», — таким образом Тимощук отвечала на вопросы украинских СМИ.

Другой известный деятель подобного рода — таролог Людмила Хомутовская. В начале 2023 года она обещала, что «ключевым месяцем станет апрель» и «боевые действия закончатся в первой половине года». К ноябрю ее предсказания стали осторожнее, и она заявила, что конфликт закончится «соглашениями по примеру минских договоренностей».

Также популярен астролог Влад Росс, который в марте 2023 года обещал «скорую кульминацию конфликта».

«Нас ждут два затмения — 20 апреля, на день рождения [Адольфа] Гитлера, и 5 мая, на день рождения Карла Маркса. В период затмений происходит самое страшное. Месяц май может стать точкой невозврата. Если что-то произойдет в это время — миру не поздоровится», — обещал астролог.

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