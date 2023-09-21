Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 21 сентября, в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе, говорится на сайте Кремля. Что об этом нужно знать?
Как российские миротворцы погибли в Карабахе
Минобороны РФ 20 сентября заявило, что российские миротворцы погибли в ходе обстрела их машины в Карабахе. По информации ведомства, все произошло в районе населенного пункта Джанятаг, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента. В сообщении военного ведомства отмечалось, что представители следственных органов РФ и Азербайджана выясняют обстоятельства случившегося.
Журналисты Первого канала сообщили, что в Карабахе были убиты четверо миротворцев. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», что речь идет о пяти военнослужащих. Минобороны РФ эти данные не подтверждало.
На сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ сегодня, 21 сентября, появилась информация, что при обстреле в Карабахе скончался заместитель командующего миротворцами РФ Иван Ковган. Издание «СеверПост» пишет, что он был откомандирован в регион два месяца назад. Ковган также являлся заместителем командующего подводными силами Северного флота РФ. По данным источника, он погиб за три дня до своего 53-летия. Минобороны России эту информацию не комментировало.
Как в России отреагировали на гибель миротворцев в Карабахе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 сентября в своем Telegram-канале отреагировала на новость о гибели российских миротворцев, погибших в Карабахе при выполнении воинского долга.
«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда, принявшим на себя удар ради мира в регионе. Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников», — написала дипломат.
Как в Азербайджане отреагировали на гибель российских миротворцев в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана 20 сентября выразило соболезнования Москве в связи с гибелью миротворцев в Карабахе.
«Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Минобороны РФ, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просим проявить терпение», — отметили в ведомстве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня во время разговора с Владимиром Путиным пообещал наказать виновных в смерти миротворцев и оказать материальную помощь близким россиян.
«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — говорится на сайте Кремля.
Кто может быть виновен в гибели российских миротворцев в Карабахе
ТАСС сегодня сообщил со ссылкой на свои источники, что командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана был отстранен от службы после гибели российских миротворцев в Карабахе. По данным источников, подчиненные офицера могут быть причастны к смерти военнослужащих, первые подозреваемые в преступлении задержаны, их личности не раскрываются.
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