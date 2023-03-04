Что ищет Пашинян? Ереван ссорится не только с Баку, но и с Москвой Армения заявляет о подготовке документа для урегулирования миссии Евросоюза, ставя под удар процесс мирного урегулирования на Южном Кавказе

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с семьей на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

Хотя ситуация на Южном Кавказе имеет большое значение как для России, так и для Запада, всерьез продвинуться к заключению мирного договора между Баку и Ереваном не удаётся. Премьер-министр Армении Никол Пашинян избрал тактику резких маневров и заявлений, что вызывает у азербайджанских властей непонимание, как вести переговоры при отсутствии конструктивности в Ереване. Кроме того, в Армении словно не замечают необходимости признавать территориальную целостность Азербайджана и продолжают делать большую ставку на поддержку западных стран, геополитических противников России. Так 2 марта Пашинян нанес визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем.

Без компромисса

Настоящий уровень заинтересованности Никола Пашиняна в выполнении плана урегулирования, согласованного при участии России, показывают многие его слова. На днях он заявил, что Азербайджан подрывает усилия армянской стороны по достижению мира. При этом в Баку давно указывают, что некоторые пункты трехстороннего заявления до сих пор не выполнены Ереваном. Что касается контактов Пашиняна с Западом, то заметно, как обстоятельно армянский премьер готовился к поездке в Берлин. Помимо встречи с канцлером, он провел переговоры с президентом ФРГ и рядом других официальных лиц, в том числе из Бундестага.

Интересно, что армянские СМИ в шутку назвали этот визит вовсе не «рабочим», а «семейным», так как вместе с Пашиняном в Берлин отправились его супруга Анна Акопян и дочь Шушан Пашинян. Приезд в широком семейном составе не оставил сомнений в том, что в немецкой столице премьер задержится не на один день.

Фото: primeminister.am

Главной темой всех переговоров Пашиняна в Германии стали армяно-азербайджанское урегулирование. Он непрерывно обвинял Азербайджан и воспевал ценность европейской наблюдательной миссии в Армении, мандат которой без согласования с Баку продлили в конце прошлого месяца еще на два года. Армянский премьер вновь отметил при этом, что азербайджанская сторона не хочет договариваться.

Вместо того чтобы конструктивно участвовать в переговорах, азербайджанская сторона продолжает деструктивную политику, угрожает демократии Армении, разрушая усилия нашего правительства, направленные на установление мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе, — отметил Пашинян.

В Азербайджане в свою очередь предпочитают оперировать фактами, указывая на неконструктивную переговорную позицию Армении. В частности, Ереван фактически еще в 2022 году признал Карабах азербайджанской территорией — об этом говорит подписание Пашиняном заявления на октябрьском саммите в Праге. В документе Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга согласно Алма-Атинской декларации 1991 года. Тогда все союзные республики образовали Содружество независимых государств и подтвердили сохранение границ, которые существовали между республиками СССР. При этом Нагорно-Карабахская автономная область однозначно осталась частью Азербайджанской ССР, это никем тогда не ставилось под сомнение.

Если следовать логике, то уже после пражского саммита стало понятно, какова должна быть отправная точка для начала делимитации армяно-азербайджанской границы, а значит можно было начинать выполнять этот пункт трехстороннего заявления. Принципиальное территориальное противоречие сторон, казалось бы, решено, но вопрос о статусе Карабаха начали поднимать в Ереване. Позднее Москва даже предложила оставить вопрос Карабаха «будущим поколениям», чтобы перейти к реализации мирного плана. Хотя, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своей пресс-конференции в начале декабря прошлого года, раз в Праге под документом подписались все стороны, то и Москва «признает Алма-Атинскую декларацию без каких-либо оговорок». Он подтвердил, что вопрос статуса Карабаха теперь не на повестке.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Азербайджанские военнослужащие в Лачинском коридоре

Это облегчает дальнейшую работу, потому что решает вопрос о том, как подходить к статусу Карабаха. Не зря армянское руководство в последнее время говорит не столько о статусе, сколько о том, что нужно обеспечить права армянского населения в Карабахе. На это готова и азербайджанская сторона, — сказал министр.

О значимости Алма-Атинской декларации Лавров заявил вновь во время своего визита в Баку 27-28 февраля. Он отметил, что в документе все четко прописано, подчеркнув, что даже не знает, «что тут добавить».

Раз стороны признали территориальную целостность друг друга согласно Алма-Атинской декларации, у наблюдателя возникнет вопрос, какие же в таком случае могут остаться сложности и противоречия? Ответ, судя по всему, кроется в политических планах армянского премьера. Уже более двух лет Россия пытается сподвигнуть Армению к началу делимитации границ, что стало бы серьезным шагом к подписанию мирного договора между Ереваном и Баку, но пока безуспешно. Азербайджан, в свою очередь, в прошлом году предоставил Армении пять предложений для заключения мира, которые базируются на ключевых пунктах международного права.

Слишком прозападный Ереван

Вернувшись в Армению из Праги, Пашинян в конце прошлого года снова стал заявлять, что о каких-то позитивных подвижках речи и не шло. Видя решительное намерение российской стороны следовать Алма-Атинской декларации, Ереван начал отдаляться от Москвы. Армянское руководство стало все интенсивнее, регулярно проводить переговоры со своими западными партнёрами, при этом даже отказываясь от контактов с Москвой. Напомним, что в декабре встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении сорвалась из-за нежелания Еревана участвовать в ней. Поводом тогда, по словам армянской стороны, стала ситуация в Лачинском коридоре, где шла мирная акция протеста азербайджанских экологов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

В конце февраля в Ереване заявили, что теперь готовы к встрече. Однако, как заявил Сергей Лавров во время своего пребывания в Баку, армянская сторона уже «не возражает, но пока окончательного согласия не дает». Не без возмущения российский министр сообщил, что Москва не будет настаивать на своих услугах. Впрочем, такое поведение Еревана больше похоже на отговорку. Ведь на встречи с азербайджанской стороной на международных площадках армянская сторона соглашается довольно охотно. В конце февраля прошла мюнхенская конференция, на полях которой президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Пашиняном при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. А после этого состоялась совместная сессия по безопасности на Южном Кавказе.

Что будут наблюдать «европейские наблюдатели»?

Раздражение поведением Еревана в Москве вызывают не только регулярные контакты армянских официальных лиц с западными столицами, но и размещение наблюдательной миссии Евросоюза в Армении. В Москве убеждены, что ЕС злоупотребляет своими отношениями с Баку и Ереваном, и крайне этим недовольны.

Размещенная в Армении миссия Европейского Союза вызывает серьезные сомнения с точки зрения легитимности. В том числе вызывают много вопросов ее функция, мандат, продолжительность, добавит ли эта миссия дополнительную ценность усилиям по нормализации армяно-азербайджанских отношений, — заявил Лавров.

Впрочем, переживания российской стороны никак не беспокоят Ереван. Во время своего выступления в Берлине, Пашинян заявил, что на настоящий момент готовится специальный договор по урегулированию деятельности миссии ЕС. Однако, что это за документ, не знают даже армянские эксперты.

Фото: eumm.eu Миссия ЕС

Пока звучат лишь «велеречивые» заявления, направленные на якобы введение контроля на армяно-азербайджанской границе, сказал NEWS.ru политический обозреватель Арман Абовян. По его словам, присутствие так называемых «европейских наблюдателей» воспринимается в Армении довольно скептически так как неясен их функционал. Особенно на фоне заявлений европейских наблюдателей о том, что ЕС ни при каких условиях не будет вводить санкции против Азербайджана.

Ситуация идиотская — что должны «наблюдать» европейские наблюдатели? Кстати, этот вопрос настораживает не только Москву, но также Иран — там европейских инспекторов воспринимают как деструктивный элемент для Южного Кавказа. Что собирается подписывать Армения с ЕС — неясно. Следуя логике, если наблюдатели фиксируют нарушения, тогда почему они не предпринимают никаких реальных действий? — задается вопросом Абовян.

Политолог также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан стратегическим партнером Брюсселя.

То есть Европа играет в свою игру, а какой смысл нам ей подыгрывать — неясно, — отметил Абовян.

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде сказал NEWS.ru, что Пашинян рассчитывает создать коалицию с западными странами, чтобы противодействовать Азербайджану. По словам эксперта, армяне используют вопрос заключения мира с Баку как возможность поторговаться с Россией и Западом, чтобы извлечь для себя максимальные преференции. И здесь очевидно, зачем Пашинян так много говорит и о некой угрозе демократии Армении.

Фото: primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

Пашинян использует эти аналогии, чтобы больше понравиться Западу. Армянское политическое руководство позиционирует себя как демократическое, по духу близкое к западному. Азербайджан при этом он рисует как деспотическое государство с авторитарными методами управления, неспособное строить коммуникацию с Западом на его принципах. Так армяне рассчитывают перевести Запад на сторону Армении, чтобы тот поддержал ее политику в отношении Баку и укрепил позиции Пашиняна, — полагает Велизаде.

Если раньше много говорили о противоречиях между Москвой и Баку, то сейчас ситуация серьезно изменилась. Азербайджанские эксперты отмечают, что каких-то явных противоречий между сторонами нет, хотя и не на все проблемы взгляды сторон полностью совпадают. Между тем в отношениях России и Армении сложностей становится только больше из-за слишком уж многовекторной политики Еревана. Он, похоже, намерен привлечь на Южный Кавказ игроков со всего мира, дабы столкнуть между собой самые разные интересы и, что называется, ловить рыбу в мутной воде, а не выполнять уже достигнутые договоренности.