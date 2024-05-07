ЧП со стрельбой произошло на границе Киргизии и Таджикистана Погранслужба Киргизии сообщила о ЧП со стрельбой на границе с Таджикистаном

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы. Пограничники республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, заметив граждан Таджикистана, которые пасли скот.

Управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что сегодня, 7 мая 2024 года, на киргизско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел рядом с селом Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области. Граждане Таджикистана находились на территории Киргизии в 250–300 метрах от линии госграницы. Они проигнорировали требования пограничников покинуть земли республики и начали закидывать военных камнями.

В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана, — добавили в погранслужбе.

По неподтвержденным данным, один из пастухов был ранен в ногу. При этом неизвестно, как именно он получил травму. В скором времени пограничные представители Киргизии и Таджикистана проведут встречу.

Ранее пограничная полиция Молдавии сообщила о задержании группы из шести граждан Украины. Уточнялось, что они пытались незаконно пересечь границу.