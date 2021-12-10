Члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлёва не пустили в Молдавию

Член Общественной палаты России Владимир Журавлёв сообщил, что его не пустили в Молдавию, передаёт РИА Новости. Ранее стало известно об инциденте с российским политологом Натальей Нарочницкой. В МИД РФ сообщили, что ей отказали во въезде в Молдавию без объяснения причин. Пограничная служба Молдавии пока не комментирует данную информацию.

Да, надуманное, не обоснованное решение пограничной службы Молдавии, — передаёт слова Журавлёва агентство.

Нарочницкая, которую накануне также не пустили в эту страну, назвала инцидент «уколом Приднестровью и России», уточнив, что должна была присутствовать в качестве наблюдателя от Общественной палаты на выборах президента Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.

Молдавская сторона указала, что она не смогла объяснить цель своего визита. Тем же рейсом, которым она прилетела, её отправили в Москву.

Произошедшее с политологом уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив «коллегам в Кишинёве, что они выбрали демократию, а не каменный век», а это накладывает некие обязательства.