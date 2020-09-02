Член КС белорусской оппозиции Латушко уехал на конференцию в Польшу

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Член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко покинул страну, чтобы провести встречи с представителями других государств. Сейчас он находится в Польше, где намерен провести переговоры в Варшаве и принять участие в мероприятиях Экономического форума в Крынице.

Гостями этого форума традиционно являются главы правительств и крупных корпораций, члены парламентов и эксперты. Латушко не раз участвовал в нём будучи послом Белорусси в Польше.

Я планирую провести несколько встреч — в том числе, в польском МИДе, правительстве, с представителями белорусской диаспоры в Польше, проинформировать в том числе о текущей политической ситуации в Беларуси, — сказал он журналистам TUT.BY.

Затем Латушко намерен поехать в Вильнюс, чтобы провести встречи с дипломатами, депутатами, а также представителями Литвы и Польши в Европарламенте. Член координационного совета белорусской оппозиции уверяет, что после этого вернётся в Белоруссию.