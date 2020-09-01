Член КС оппозиции Белоруссии заявил о слежке за ним

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, бывший министр культуры страны, дипломат Павел Латушко заявил, что за ним ведётся слежка.
Об этом он
Меня сопровождают два сотрудника "наружки", ведётся слежка, — заявил Латушко.
По словам политика, в целом у него «добавилось проблем».
У меня есть проблемы и серьёзные, — сказал он.
1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вошедшие в состав Координационного совета оппозиции чиновники ответят по закону. По его словам, «по фактам захвата власти возбуждено уголовное дело».
Ранее NEWS.ru писал о том, что членов Координационного совета белорусской оппозиции Юрия Губаревича и Павло Дайнеко вызвали в Следственный комитет республики.
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