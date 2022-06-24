Лукашенко перенаправит грузы в Санкт-Петербург Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что перенаправит 20 миллионов тонн грузов в порты Санкт-Петербурга

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минск намерен направить в порты Санкт-Петербурга порядка 20 миллионов тонн своих грузов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РИА Новости. Лидер республики объяснил такое решение давлением Запада, добавив, что будет просить поддержки у губернатора Александра Беглова.

Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Белоруссию. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн, свои потоки переориентировать на ваши порты, — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что перенаправление грузопотока даст положительный эффект для обеих стран с точки зрения укрепления сотрудничества и создания новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на год продлил санкции против властей Белоруссии. Об этом сказано в постановлении президента, которое опубликовано на сайте Белого дома.