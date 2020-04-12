Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане превысило тысячу человек

Количество заразившихся коронавирусом в Азербайджане за последние сутки возросло на 40 человек. В общей сложности число инфицированных в республике составляет 1098 человек.
Жертвами COVID-19 в Азербайджане стали 11 человек. Победить инфекцию удалось 250 пациентам. Из них 50 человек были выписаны за последние сутки,
Ранее NEWS.ru писал, что власти республики решили закрыть границы из-за пандемии. Въезд и выезд из неё полностью приостановлен до 20 апреля.
В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.
В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч.
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