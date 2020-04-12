Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане превысило тысячу человек

https://static.news.ru/photo/4103215c-7cc1-11ea-93e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество заразившихся коронавирусом в Азербайджане за последние сутки возросло на 40 человек. В общей сложности число инфицированных в республике составляет 1098 человек.

Жертвами COVID-19 в Азербайджане стали 11 человек. Победить инфекцию удалось 250 пациентам. Из них 50 человек были выписаны за последние сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.

Ранее NEWS.ru писал, что власти республики решили закрыть границы из-за пандемии. Въезд и выезд из неё полностью приостановлен до 20 апреля.

В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч.