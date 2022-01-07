МВД Казахстана: число задержанных выросло до 4,4 тысячи человек

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тысячи участников беспорядков в ряде регионов страны, сообщает пресс-служба МВД Казахстана. При этом было задержано 11 зачинщиков, двое из которых уже арестованы, им предъявляется обвинение по статье «Организация массовых беспорядков». Отмечается, что силовики полностью контролируют ситуацию в городе Актобе и области.

В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число доставленных на этот час составляет 4404 человека, — говорится в сообщении.

По данным МВД, в городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в этом регионе находится под полным контролем.

В области сейчас действует комендантский час с 22:00 до 6:00 часов утра. Как отмечается, это сделано для обеспечения безопасности населения и сохранения их имущества, а также в целях недопущения фактов мародёрства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прибытие миротворческих сил ОДКБ в Нур-Султан позволило высвободить правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в «контртеррористической операции».

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 января в Алма-Ате начались столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.