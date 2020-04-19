Число смертей от коронавируса в Белоруссии достигло 47

https://static.news.ru/photo/76e450d8-822b-11ea-aa31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Белоруссии число пациентов, скончавшихся из-за коронавируса, возросло до 47.

Об этом сообщили в Минздраве республики. По его данным, всего на лечении находятся 3 538 пациентов с COVID-19. 86 человек находятся под особым вниманием медиков, передаёт ТАСС.

Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что даже в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Об этом он заявил в ходе посещения в праздник Пасхи Свято- Благовещенской Ляденской церкви в 45 километрах от Минска. Лукашенко приехал в храм вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, он зажёг свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.