Число случаев заражения COVID-19 в Азербайджане превысило 219 тысяч

https://static.news.ru/photo/9d27b984-4c46-11eb-aff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Азербайджанские врачи выявили 341 случай заражения коронавирусом за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в стране составило 219 041.

Днём ранее в стране вирус нашли у 1064 пациентов, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

За последние 24 часа в Азербайджане погибли 29 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии число смертей составило 2670. Общее число людей, которые смогли вылечиться от заболевания, составило 188 028, за последние сутки их стало больше на 3858.

Сейчас на карантине или в больницах находится 28 091 человек. За минувшие 24 часа врачи страны сделали 4473 теста на COVID-19, а всего в стране было проведено 2 199 939 таких тестирований, передаёт «Интерфакс».

Накануне российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» зарегистрировала препараты «Коронавир» и «Артлегиа» от коронавируса в Азербайджане. Это первый случай, когда отечественные препараты от COVID-19 были зарегистрированы за пределами РФ.

Оба препарата включены в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавируса. 25 декабря процесс их регистрации на территории Азербайджана был завершён, писал NEWS.ru.