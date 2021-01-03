Число случаев COVID-19 в Азербайджане превысило 220 тысяч

https://static.news.ru/photo/3fe314c4-4dd8-11eb-a487-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Ren Chao/Global Look Press

Азербайджанские врачи выявили 803 случая заражения коронавирусом за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в стране составило 220 265.

Днём ранее в стране вирус нашли у 421 пациента, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

За последние 24 часа в Азербайджане погибли 30 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии число смертей составило 2733. Общее число людей, которые смогли вылечиться от заболевания, составило 194 843, за последние сутки их стало больше на 2918.

Сейчас на карантине или в больницах находится 22 689 человек. За минувшие 24 часа врачи страны сделали 6,2 тысячи тестов на COVID-19, а всего в стране было проведено 2 210 426 таких тестирований, передаёт «Интерфакс».

Накануне российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» зарегистрировала препараты «Коронавир» и «Артлегиа» от коронавируса в Азербайджане. Это первый случай, когда отечественные препараты от COVID-19 были зарегистрированы за пределами РФ.

Оба препарата включены в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавируса. 25 декабря процесс их регистрации на территории Азербайджана был завершён, писал NEWS.ru.