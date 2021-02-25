https://static.news.ru/photo/535c0320-7804-11eb-8766-96000091f725_660.jpg Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Число протестующих возле здания парламента в Ереване растёт. Почти 200 оппозиционеров переночевали в палатках около строения на проспекте Баграмяна. Утром 26 февраля 2021 года туда начали подходить новые люди с продуктами и тёплой одеждой. Там же дежурят силовики, движение в квартале перекрыто.

На 11 часов по местному времени (10:00 мск) запланирована сессия парламента: депутаты обсудят ситуацию в республике, передаёт РИА Новости. Представитель объединённой оппозиции государства Ишхан Сагателян отметил, что акции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр страны Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства.

Бывший президент республики Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана. Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он сообщил, что не собирается бежать из страны.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что вопрос о его отставке должен решаться только народом Армении. Он заверил, что попытка переворота в стране не увенчается успехом, а военных призвал заниматься своим непосредственным делом — защитой республики.