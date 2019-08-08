https://static.news.ru/photo/8c7cab6a-b9a5-11e9-9a0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Timofeenko/via Global Look Press

В Киргизии число пострадавших в ходе столкновений между силовиками и сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева увеличилось до 52 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

По данным ведомства, за помощью к медикам обратились 52 человека, 20 из них госпитализированы. Ещё 11 проходят лечение в медучреждениях силовых структур, уточняет ТАСС .

Ранее стало известно, что один из силовиков, участвовавших в штурме резиденции Атамбаева, впал в кому. Начальник ГУВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов сейчас подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, писал News.ru.

Вечером 7 августа спецназ Госкомитета нацбезопасности Киргизии в селе Кой-Таш предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники бывшего политика отбили атаку.