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Число пострадавших с обеих сторон из-за стрельбы на границе возросло до 17

Число пострадавших из-за стрельбы на таджикско-киргизской границе возросло до 17
20:59, 27 января 2022
Число пострадавших с обеих сторон из-за стрельбы на границе возросло до 17
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Число пострадавших с обеих сторон из-за столкновений на границе Таджикистана и Киргизии возросло до 17, из них 11 таджикистанских военных, сообщил Sputnik Таджикистан. Среди прочих огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары, выехавший на место происшествия с другими госслужащими. Ранее также сообщалось о гибели одного жителя таджикского села.

Погибший житель села Ходжаи Аъло был убит в собственном доме в результате попадания снаряда, сообщил Sputnik Таджикистан пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов.

По данным Sputnik Ближнее зарубежье, сейчас перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо. По данным погранслужбы ГКНБ Киргизии, таджикские военные обстреляли из миномёта место дислокации военнослужащих Внутренних войск, а в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом местного жителя.

По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.

В свою очередь, по данным киргизской стороны, в период с 17:30 до 18:00 (14:30–15:00 мск) пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До этого обстановка на границе характеризовалась как напряжённая, однако о боевых действиях не сообщалось.

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