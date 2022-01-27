Число пострадавших с обеих сторон из-за стрельбы на границе возросло до 17

Число пострадавших с обеих сторон из-за стрельбы на границе возросло до 17Число пострадавших из-за стрельбы на таджикско-киргизской границе возросло до 17
Число пострадавших с обеих сторон из-за столкновений на границе Таджикистана и Киргизии возросло до 17, из них 11 таджикистанских военных, сообщил Sputnik Таджикистан. Среди прочих огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары, выехавший на место происшествия с другими госслужащими. Ранее также сообщалось о гибели одного жителя таджикского села.
Погибший житель села Ходжаи Аъло был убит в собственном доме в результате попадания снаряда,
По данным Sputnik Ближнее зарубежье, сейчас перестрелки
По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента
В свою очередь, по данным киргизской стороны, в период с 17:30 до 18:00 (14:30–15:00 мск) пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке