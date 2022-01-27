Число пострадавших с обеих сторон из-за стрельбы на границе возросло до 17

Число пострадавших с обеих сторон из-за столкновений на границе Таджикистана и Киргизии возросло до 17, из них 11 таджикистанских военных, сообщил Sputnik Таджикистан. Среди прочих огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары, выехавший на место происшествия с другими госслужащими. Ранее также сообщалось о гибели одного жителя таджикского села.

Погибший житель села Ходжаи Аъло был убит в собственном доме в результате попадания снаряда, сообщил Sputnik Таджикистан пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов.

По данным Sputnik Ближнее зарубежье, сейчас перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо. По данным погранслужбы ГКНБ Киргизии, таджикские военные обстреляли из миномёта место дислокации военнослужащих Внутренних войск, а в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом местного жителя.

По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.