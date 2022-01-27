Число пострадавших на таджикско-киргизской границе выросло до шести

Шестеро таджикских военнослужащих получили ранения в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана, передаёт Sputnik Таджикистан. Врачи в Центральной клинике города Исфара сообщают, что состояние раненых нетяжёлое. Ранее стало известно, что часть Баткенского района Киргизии осталась без света. Киргизская погранслужба заявляет, что с таджикской стороны ведётся прицельный огонь из минометов по линиям электропередачи.

Киргизские власти начали эвакуацию жителей приграничных с Таджикистаном сёл.

В ближайшее время ожидается встреча губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по ситуации на границе, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на погранслужбу.

Киргизская погранслужба считает ситуацию на границе с Таджикистаном провокацией, утверждая, что она была подготовлена заблаговременно. В свою очередь официальный Душанбе расценивает действия пограничников Киргизии как акт агрессии на своей территории.

По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.

В свою очередь, по данным киргизской стороны, в период с 17:30 до 18:00 (14:30–15:00 мск) пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До этого обстановка на границе характеризовалась как напряжённая, однако о боевых действиях не сообщалось.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизстан прекратить перестрелку на границе между странами, сообщила пресс-служба организации. В ОДКБ также сообщили, что объединение готово оказать Таджикистану и Киргизии помощь для мирного урегулирования конфликта.