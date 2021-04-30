Число погибших на границе граждан Киргизии выросло до 31

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В результате вооружённого столкновения с Таджикистаном на границе скончался 31 гражданин Киргизии. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили представители Министерства здравоохранения республики, передаёт ТАСС.

По последним данным, 31 человек погиб и 154 получили ранения, — заявили в Минздраве Киргизии.

Инцидент на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана возник 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон.

Ранее стало известно, что таджикская сторона сообщила о трёх погибших и десятках раненых. Россиян среди пострадавших или погибших нет.

В пятницу на границе Таджикистана и Киргизии вновь начали стрелять. Уже есть пострадавшие: ранения получили сотрудники милиции.