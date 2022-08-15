Число погибших при взрыве в ТЦ Еревана выросло до пяти человек

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global Look Press

Фото с места происшествия

Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване возросло до пяти человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС республики Айк Костанян, пишут «Известия».

Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены, — сказал Костанян.

Число пострадавших по последним данным составляет 61 человек.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. По факту происшествия генпрокуратура возбудила уголовное дело. Как заявили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.

Расследование будет вестись по двум статьям: «нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что после взрыва в ТЦ «Сурмалу» возник пожар. Его причиной могло стать возгорание на складе пиротехники.