Число погибших на стрельбище в Тбилиси возросло МВД Грузии: число погибших на стрельбище в Тбилиси возросло до трех

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Количество погибших при взрыве на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси увеличилось до трех, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на МВД республики. По данным ведомства, один из погибших являлся сотрудником МВД. Известно, что два человека погибли на месте, а третий скончался в госпитале.

Сотрудники силовых структур начали расследование по статье «Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов». Наказание по ней предусматривает от 6 до 10 лет тюрьмы.

Инцидент произошел днем 7 апреля, сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших. Инцидент произошел на улице Бочорма на территории частного стрельбища. На месте ЧП работали пожарные, а также представители патрульной и криминальной полиции.

Ранее в жилом доме в Тбилиси прогремел взрыв, в результате чего эвакуировали 93 семьи. Инцидент произошел утром 14 марта. Пострадавших, как сообщали власти, нет. Взрыв произошел на первом этаже здания, в помещении магазина, в котором делали ремонт. Возможной причиной ЧП называли утечку газа.

В марте в Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Лондон Молл» на улице Коллонтай после анонимного сообщения с угрозой взрыва. СМИ писали, что неизвестный мужчина заявил об оставленной в здании ТЦ взрывчатке.