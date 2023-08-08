В Казахстане чиновникам запретили пользоваться российской офисной бумагой В Казахстане запретили покупать офисную бумагу российского производства для чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане чиновникам запретили закупать офисную бумагу российского производства. Запрет будет действовать в течение двух лет для государственных структур. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики заявили, что эта мера призвана защитить внутренний рынок, поддержать экономику и местных производителей, сообщает EADaily.

Как уточняет издание, запрет касается офисной бумаги формата А3 и А4. Казахстанские власти надеются, что ограничение позволит открыть новые производства и модернизировать уже существующие. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления

Издание отмечает, что в 2022 году в Казахстане возник дефицит офисной бумаги после принятия Западом очередного пакета антироссийских санкций. Основными поставщиками данного товара в республику являлись Россия, Турция и Китай.

Генпрокуратура Казахстана ранее выступила с предложением запретить продажу товаров с «этнополитизированной символикой». Речь в том числе идет о буквах Z, V, а также символике ЧВК «Вагнер». По словам представителя Генпрокуратуры Куата Бапинова, буквы Z и V начали часто демонстрировать представители разных этносов после начала конфликта на Украине.