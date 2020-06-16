Чиновник из Казахстана получил выговор за ролик в TikTok

Глава посёлка Жайрем в Карагандинской области Казахстана Аманказы Наукенов получил выговор за ролик в социальной сети TikTok. Мужчина станцевал для видео в честь Дня работников культуры и искусства.
Политика предупредили о неполном служебном соответствии,
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Также в съёмках приняли участие сотрудники культурно-досугового центра и руководитель профсоюза АО «Жайремский ГОК». Полиция и городское управление по контролю качества и безопасности товаров и услуг также принимают меры в отношении людей, попавших на видео.
Ранее, как писал NEWS.ru, российский певец Филипп Киркоров решил покорить социальную сеть TikTok. Он загрузил туда видео и сразу же стал настоящей звездой для тинейджеров.
Ролик с участием поп-короля собрал 2 млн просмотров за один час. Артист дебютировал в Сети с роликом в рамках челленджа #wipeitdownchallenge. Суть заключается в том, что нужно помыть зеркало в меняющихся образах. Для этого Киркоров воспользовался огромным беретом, оранжевым рыцарским шлемом и фирменной короной.
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