Четырёхлетняя девочка погибла в результате обстрела в Алма-Ате

Второй ребёнок стал жертвой стрельбы в Алма-Ате. Погибла четырёхлетняя девочка, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин.

По её словам, 7 января на улицах Алма-Аты попал под обстрел автомобиль, в котором находились несколько детей. В результате выстрелов скончалась девочка.

Ранее сообщалось, что в тот же день в ходе беспорядков в Алма-Ате застрелили 11-летнего мальчика. Он вместе с родителями гулял по центру города, когда в него попала пуля. Кроме того, тяжёлые огнестрельные ранения получил 15-летний подросток, ехавший с отцом на машине. Мальчик находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжёлое.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен ноября на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева направил туда миротворческие силы. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан. Глава государства объявил 10 января днём траура по жертвам беспорядков.