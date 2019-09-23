https://static.news.ru/photo/c45bc480-ddcc-11e9-aa7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности четырёх участников несанкционированного митинга в Нур-Султане. Всего задержали около 50 человек.

По словам начальника департамента местной полиции Ержана Саденова, 21 сентября запрещённая в Казахстане экстремистская организация призвала граждан к проведению несогласованной акции.

Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокационные призывы, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан, — сообщил он.

Саденов подчеркнул, что участники митинга нарушили общественный порядок и оказывали сопротивление полицейским.

Он также подчеркнул, что задержания были проведены максимально корректно и без применения спецсредств, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что 57 человек задержаны в Казахстане за участие в несанкционированных митингах 21 сентября. Акции состоялись в разных городах страны. Полиция сообщает о задержаниях в двух крупнейших городах Нур-Султан и Алма-Аты.