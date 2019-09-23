Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности четырёх участников несанкционированного митинга в Нур-Султане. Всего задержали около 50 человек.
По словам начальника департамента местной полиции Ержана Саденова, 21 сентября запрещённая в Казахстане экстремистская организация призвала граждан к проведению несогласованной акции.
Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокационные призывы, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан, — сообщил он.
Саденов подчеркнул, что участники митинга нарушили общественный порядок и оказывали сопротивление полицейским.
Он также подчеркнул, что задержания были проведены максимально корректно и без применения спецсредств, передаёт «
Ранее News.ru писал, что 57 человек задержаны в Казахстане за участие в несанкционированных митингах 21 сентября. Акции состоялись в разных городах страны. Полиция сообщает о задержаниях в двух крупнейших городах Нур-Султан и Алма-Аты.