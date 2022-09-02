Четырнадцать смелых: поможет ли МАГАТЭ предотвратить «второй Чернобыль»? Инспекторы Международного агентства по атомной энергии добрались до Энергодара и осмотрели Запорожскую АЭС в зоне боевых действий. Что дальше?

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре справа на первом плане) и делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции

На Запорожской АЭС 2 сентября включили 5-й энергоблок, остановленный накануне после обстрелов станции, ровно в тот день, когда туда прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). О возобновлении работы энергоблока сообщил украинский оператор «Энергоатом», который по-прежнему управляет ЗАЭС, в марте перешедшей под контроль войск РФ. «Два энергоблока производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — говорится в сообщении «Энергоатома». Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавивший группу инспекторов, лично смог убедиться в том, что «физическая целостность станции была неоднократно нарушена». Что дальше будут делать чиновники из Вены (там находится штаб-квартира МАГАТЭ)? Как их поездка на самую крупную в Европе АЭС, оказавшуюся в зоне боевых действий, повлияет на ее безопасность? Под силу ли МАГАТЭ предотвратить катастрофу на атомной станции?

Добраться было сложно, но главное, что мы сделали это. Ключевые вещи, которые мне нужно было увидеть, я увидел, — лаконично резюмировал итоги поездки глава делегации Гросси.

В нее вошли 14 человек (включая самого директора МАГАТЭ) из 11 стран — Албании, Аргентины, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии и Франции. Представителей Украины и России в команду принципиально не включили, чтобы миссия оставалась по возможности беспристрастной и бесконфликтной. Часть инспекторов решила остаться на объекте еще на несколько дней — по разным данным как минимум до 3-го, а то и до 5-6 сентября.

К слову, на 6 сентября Москва запросила специальное заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил, чтобы на этом заседании выступил лично господин Гросси с итогами миссии. Как известно, МАГАТЭ считается независимой межправительственной организацией в составе ООН.

Сейчас МАГАТЭ предстоит оценить физический ущерб, нанесенный АЭС боевыми действиями, определить состояние ее основных и резервных систем безопасности, надежность охраны, условия труда персонала. Гросси уже отметил «самоотверженную работу сотрудников и руководителей» Запорожской АЭС. К слову, он не стал делать никаких политических комментариев о том, кто виноват в «необычайно сложной обстановке», сложившейся вокруг станции.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (на первом плане) на Запорожской атомной электростанции

Есть мнение, что миссия МАГАТЭ, вокруг которой было сломано столько копий (несколько месяцев ее не могли согласовать по дипломатическим каналам, затем она чуть не сорвалась из-за обострения, в котором Москва и Киев обвинили друг друга), выльется в бумажную волокиту, и не более того. Однако большинство экспертов все же уверены, что инспекция МАГАТЭ принесет плоды.

В любом случае хорошо, что она состоялась. Миссия сама по себе гарантировать безопасность станции не может. Фактически все, что могут сделать эти 14 человек, — провести на месте мониторинг и оценить степень угрозы для АЭС. А вот после этого им, очевидно, предстоит написать какой-то документ, изложить в нем рекомендации, как гарантировать безопасность станции, — пояснил NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. — Например, они могут призвать стороны в конфликте к созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС: исключить территорию, прилегающую к объекту, из целей артиллерии и ракетных ударов. Но уже от сторон будет зависеть, насколько серьезно они воспримут эти рекомендации. В принципе, и Россия, и Украина состоят в МАГАТЭ и должны прислушаться к ним.

МАГАТЭ может пойти дальше и выступить с предложением перенести вопрос на уровень Совбеза ООН.

Например, с учетом сложившейся ситуации и серьезности рисков может прозвучать идея задействовать ооновских миротворцев для охраны объекта. Но если подобную инициативу вынесут на голосование в Совбез, то как минимум нужно, чтобы РФ не возражала против этого решения. Также в этом случае предстоит найти страны, которые были бы готовы выделить свои контингенты. Это не так просто, поскольку департамент миротворческих операций ООН работает довольно медленно, — отметил глава РСМД.

Все наблюдатели сходятся в том, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции сложилась беспрецедентная.

Мы вступили на совершенно неизведанную территорию. В истории еще никогда не было такого, чтобы вооруженный конфликт разворачивался в непосредственной близости от объектов, которые могут стать источником техногенной катастрофы. Пока ни у кого — ни у МАГАТЭ, ни у Совбеза ООН, ни у экспертов — нет опыта, который можно было бы здесь применить. Прецедентов до сих пор не было. Возможно, именно сейчас будут заложены какие-то правила в отношении подобных объектов в такой ситуации. Заглядывая в будущее, можно предположить, что эти ситуации, увы, могут возникать и дальше. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

Как отметил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, главную угрозу для Запорожской АЭС представляют даже не обстрелы.

При строительстве железобетонных колпаков использовались особо прочные марки бетона, так что, в принципе, они и ракетный удар могут выдержать (хотя, разумеется, лучше не экспериментировать). Не надо думать, что в этом случае начнется цепная реакция. Самая большая проблема связана с хранением отработавшего ядерного топлива, которое чрезвычайно радиоактивно. После извлечения из реактора оно должно отлежаться. Сначала его погружают в тяжелую воду и только потом транспортируют для утилизации. Так вот, украинцы складировали его в бетонных бочках прямо на территории АЭС. И если удар, не дай бог, придется на эти склады, то заражение будет очень серьезным. Эксперты МАГАТЭ должны оценить разрушения и установить, насколько опасна ситуация. Например, они могут признать, что дальнейшая эксплуатация АЭС невозможна. Тогда нужно будет срочно предпринять какие-то действия — остановить реактор или полностью закрыть станцию. Но пока они такого не сказали, — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, общая проблема атомных электростанций Украины, построенных в советское время, состоит в том, что они «давно исчерпали свой ресурс, несмотря на попытки модернизации». Эту проблему в стране открыто обсуждают уже больше десяти лет. Та же Запорожская АЭС была введена в строй в 1984 году, и в 2030-м предполагалось начать вывод из эксплуатации ее энергоблоков.

Однако на практике Украина не могла позволить себе закрытие своих АЭС: в 2020 году на них приходилось 55% энергообеспечения страны. При необходимости, в случае рекомендации МАГАТЭ, Запорожская АЭС может быть закрыта довольно оперативно — по аналогии с тем, как в ЕС закрывают атомные электростанции в рамках «зеленой» повестки. Для этого не нужна их специальная консервация. Опять же, впоследствии реакторы можно будет снова запустить, и довольно быстро. Я думаю, что МАГАТЭ также могло бы поставить вопрос об утилизации отработавшего ядерного топлива Россией. У нашей страны самые передовые технологии в этой сфере. Другое дело, что для этого понадобилась бы специальная юридическая формула. Просто так мы это сделать не можем, поскольку топливо не наше, а американское, вестингаузовское (компании Westinghouse. — NEWS.ru), — отмечает эксперт.

Фото: РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Многие страны, развивающие атомную энергетику и импортирующие ядерное топливо, в принципе не имеют права его трогать — утилизацией занимается исключительно страна-поставщик.

При этом собеседник NEWS.ru отметил, что миссия МАГАТЭ — принципиально неполитическая, поэтому от нее не нужно ждать военной экспертизы обстрелов Запорожской АЭС. Точно так же с МАГАТЭ никак не связан вопрос энергообеспечения. «Как вырабатывается электроэнергия на АЭС, куда она направляется — это их не касается», — заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.

Некоторые скептики все же полагают, что из инспекции Международного агентства ничего путного не выйдет. И дело вовсе не в ограниченных полномочиях или бюрократии.