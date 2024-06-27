Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали четырех граждан республики по подозрению в пропаганде терроризма, сообщила пресс-служба ведомства. По его данным, один из задержанных долгое время проживал за рубежом, где заинтересовался радикализмом. По данному факту возбуждено уголовное дело.
26 июня в Туркестанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД по подозрению в пропаганде терроризма задержаны четверо граждан Казахстана. По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где вероятно и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию, — говорится в тексте.
Замоскворецкий суд Москвы ранее арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Там отметили, что он проведет под стражей два месяца.
До этого стало известно, что сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН РФ, задержанного в Москве, подозревают в публичной пропаганде терроризма. По информации журналистов, была инициирована служебная проверка.