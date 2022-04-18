Четыре стороны света: как устроена украинская армия

Все армии государств СНГ вышли из одной шинели — советской. Но у любой шинели есть свой срок годности. Со временем приходится модернизировать то, что есть. Иными словами, военная реформа в постсоветских странах приобрела различные темпы и особенности. Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно меняться после 2014 года. Как утверждают специалисты, наибольшие изменения происходили в частях и соединениях, расположенных на востоке страны. Это подчёркивает приоритеты ВСУ. О том, как устроена армия Украины, — в материале NEWS.ru.
ВСУ держится на трёх «военных китах»
Согласно открытой
Реформы ВСУ были направлены, как отмечают эксперты, на увеличение численности сухопутных войск, десантно-штурмовых и морской пехоты. Это три основных украинских рода войск.
Сухопутные войска состоят в основном из механизированных бригад и отдельных батальонов. На начало спецоперации эти войска
Сухопутные войска разделены на четыре территориальных оперативных командования (ОК) — названия им даны по сторонам света. Они стали своеобразными аналогами бывших военных округов в советских вооружённых силах. Самой насыщенной из них получилось ОК «Восток», которая состоит из 53-й, 54-й, 92-й, 93-й механизированных бригад и 17-й танковой бригады. Для сравнения: в ОК «Юг» всего лишь одна механизированная бригада и три моторизованных. Как уточняют военные специалисты, механизированные соединения включают в себя общевойсковые, танковые и артиллерийские части, моторизованные, как правило, созданы только на основании стрелковых частей с танковыми и артиллерийскими подразделениями, то есть с гораздо меньшими возможностями.
По сведениям российских военных экспертов, именно западные страны и НАТО помогли провести серьёзную реорганизацию ВСУ, модернизацию органов боевого управления, снабдили их закрытой цифровой связью, средствами разведки и целеуказания, приборами ночного видения, современной экипировкой.
Но для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины не всё сложилось благополучно. В феврале они располагали несколькими десятками боевых самолётов разных типов, двадцатью турецкими беспилотниками Bayraktar TB2, несколькими дивизионами ЗРК «Бук» и С-300.
Как пишет на своей странице в социальной сети Livejournal депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев, ВСУ стремились во что бы то ни стало существенно повысить боеготовность к 2023–2024 годам.
ВСУ должны были выйти на такой уровень, который гарантировал бы Украине с западной поддержкой устойчивость при любом конфликте с Россией и нанесение последней неприемлемого ущерба, что должно было обеспечить вытеснение пророссийских сил из региона Донбасса. Это означало бы крупное геополитическое поражение РФ, — ссылается на слова западных экспертов депутат.
Альтернативная армия Украины
В результате военной реформы в стране около семи лет назад были
Призыву в территориальную оборону подлежат мужчины и женщины в возрасте до 60 лет, которые не проходили военную службу. Азы подготовки им дают на специальных сборах, уклонение от которых наказывается штрафом в эквиваленте $45 или арестом до шести месяцев. Но поскольку служащим ТО платят зарплату в эквиваленте примерно $300 долларов, эксперты называют эти бригады полупрофессиональной альтернативной армией. Всего
«Чёрные человечки» из нацгвардии Украины
На Украине тоже существует нацгвардия, но она была образована в марте 2014 года на базе внутренних войск МВД Украины. Начинала нацгвардия скромно. Всего было создано четыре батальона, личный состав которых вооружён стрелковым оружием, небольшим количеством миномётов и единиц бронетехники. Согласно закону, эти подразделения занимаются охраной объектов и грузов, обеспечением общественной безопасности, участвуют в антитеррористических операциях.
Но впоследствии нацгвардия стала расширяться буквально на глазах. С 2017 года она была разделена на пять оперативно-территориальных командований: Западное, Северное, Центральное, Восточное и Южное. Созданы воинские части с правоохранительными полномочиями. В неё влились добровольческие батальоны, самыми известными из которых стали «Азов» и «Донбасс».
«Азов» стал одним из первых сформированных на востоке батальонов, но в 2015 году он был преобразован в полноценный полк. Его основу составляют русскоязычные добровольцы из этого региона, также в нём воюют и иностранцы, предположительно, из 22 стран. Поскольку на военные парады в Мариуполе азовцы выходили в прежние годы в тёмной форме, то их и прозвали «
Ещё в 2015 году пресс-секретарь «Азова» Андрей Дьяченко
«Азов» и другие добровольческие батальоны на самом деле надо считать бригадами, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев.
«Азов» и прочие «батальоны» типа «Днепра» стали довольно большими формированиями. Речь идёт о количестве от трёх до пяти тысяч бойцов. Но в целом в структуре ВСУ — это не критическая масса, даже если собрать все так называемые добровольческие «батальоны», которые в сумме составят не более одного процента от всей численности вооружённых сил. Они не умеют воевать со сложной техникой, авиацией — это чисто сухопутные силы.
В 2015 году «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) сформировал несколько батальонов, получивших известность как «Украинский добровольческий корпус». Но они не вошли в нацгвардию. Также в украинских рядах воюют боевики из «Грузинского национального легиона», «Батальона имени Джохара Дудаева» и «Тактической группы Беларусь».
Учились по советским боевым уставам
ВСУ некоторые эксперты пытаются представить как модернизированную армию, которая полностью перешла на западные стандарты.
Систему военного обучения в своей сути так быстро перестроить нельзя, поэтому в украинских военных вузах продолжают учить, как правило, по тем же методикам, что и в российских, убеждён военный эксперт Александр Жилин.
Но вот вопросы психологического характера или подготовки спецопераций — это уже им преподносят американцы. Именно по их методикам подготовлены диверсионные группы, силы спецопераций, — отметил собеседник NEWS.ru. — Военную науку украинцам преподают по советским учебникам, но вот всё, что касается военной разведки, — это уже американская методика. И готовили они разведчиков для ВСУ сами. В последние годы американцы им выстроили хорошую систему управления в техническом плане. Связь и управление боем — у них команды практически идут в ухо военнослужащего благодаря технике, которой у нас нет. Но всё равно у нас есть большой перевес в вооружении, хотя и он компенсируется настроем украинских военнослужащих. Почему ВСУ не смогли взять с 2014 года под полный контроль Донбасс? Потому что там люди защищали своё жизненное пространство. Всё это сейчас повторяется, но с точностью до наоборот.
Военный эксперт добавил, что во время любого противостояния большое значение имеет грамотная и адекватная оценка противника. Принижение возможностей даже уступающей по многим параметрам противостоящей армии может сыграть с любой державой злую шутку. Поэтому, на его взгляд, нельзя не уделять и сейчас значение скрупулёзному изучению ВСУ как с точки зрения боевых, так и моральных возможностей.