Четыре человека погибли после жесткой посадки вертолета в Казахстане

Фото: kazaviaspas.kz

В Казахстане четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета, проводившего облет магистрального нефтепровода, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны. Уточняется, что еще два человека пострадали.

По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли четыре человека, два пострадали, — говорится в сообщении.

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана выехали на место происшествия.