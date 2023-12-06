Четверо силовиков в Узбекистане получили сроки за пытки Силовики в Узбекистане получили от 6 до 8,5 лет колонии за смерть задержанного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Узбекистане суд утвердил приговор в отношении четверых полицейских, которых 1 декабря приговорили к срокам от 6 до 8,5 года лишения свободы за смерть задержанного, передает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны. Все фигуранты дела отрицают свою вину.

Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев, — сообщили в суде.

Среди осужденных бывший начальник угрозыска, двое оперуполномоченных и инспектор профилактики ОВД Букинского района Ташкентской области. Следствие установило, что погибший 36-летний мужчина 3 июня был доставлен в отдел полиции будучи подозреваемым по делу о краже крупного рогатого скота. Спустя три часа он был доставлен на допрос по другому преступления, а ночью ему потребовалась помощь медиков.

30 августа судмедэкспертиза установила, что смерть задержанного наступила в результате травмы грудной клетки, живота, закрытого перелома ребра, кровоизлияния из множества очагов в брюшине, тонкой кишке и левой брыжейке. Также было диагностировано кровоизлияния в мягких тканях в щитовидной железе, подъязычной области, а также в правом предсердии.

До этого в Оренбурге трое местных жителей получили письменные извинения от областного УМВД спустя 13 лет после избиения полицейскими. Суд признал сотрудников виновными еще в 2022 году, но юристы требовали извинений, поэтому рассмотрение дела затянулось.