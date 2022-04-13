Вооружено и опасно: Чёрное море приравняли к водам Сомали

Военный комитет рынка страхования Ллойд ( Lloyd’s Market Association’s Joint War Committee ) внёс Чёрное и Азовское моря в список наиболее рискованных вод для торгового судоходства. Таким образом, в рейтинге страховых компаний черноморские и азовские порты теперь приравнены к водам Сомали, Гвинейского залива, Йемена и других акваторий «по причине войны, пиратства, терроризма и сопутствующих обстоятельств».

Эти опасности уже привели к тому, что страховые ставки для судов, ходящих в Чёрном и Азовском морях, взлетели до того уровня, за которым рейсы оказываются невыгодными. В частности, андеррайтеры страховых компаний в настоящее время берут до 10% от стоимости судна, это называется «дополнительной премией за военный риск». До начала спецоперации на Украине такая премия была ничтожна.

Основные грузы, которые перевозят морем из портов Чёрного и Азовского морей, — зерно, нефть, сельхозпродукция, полезные ископаемые.

Как пример, сообщает портал по морской безопасности Dryad Global , пятилетнему танкеру стоимостью $50 млн, перевозящему стандартный объём 1 млн баррелей нефти из России, потребуется $5 млн только на страховые взносы.

Igor Russak/dpa/Global Look Press

Это примерно на $1,5 млн больше, чем стоит наём танкера. А согласно данным агентства Bloomberg, транспортировка 1 млн баррелей нефти из Новороссийска в Италию сейчас будет стоить около $3,5 млн, тогда как в начале года было $700 тыс. Надо отметить, что обычно страховые взносы оплачиваются компаниями, нанимающими суда. Однако столь большие расходы не были заложены в планы расходов нанимателей.

Эксперты отмечают, что суда могут в теории плавать без страховки, однако это многократно увеличивает возможные расходы: если страховка отсутствует, то за любое нарушение (загрязнение воды, повреждение груза, несчастный случай с членом экипажа и т. д.) будет платить владелец судна.

Главные опасения страховщиков — повреждение или гибель судна в результате столкновения с миной, которые сейчас находят в разных районах Чёрного моря (РФ и Украина взаимно обвиняют друг друга в этом), а также — угроза реквизиции судна украинскими или российскими военными для своих нужд. В сводке военного комитета отмечается, что от мин уже пострадали несколько судов в районе Одессы, в частности — Namura Queen, Millennial Spirit, Helt и Yasa Jupiter. Также в начале марта сообщалось, что в результате попадания ракеты погиб член команды с бангладешского судна Banglar Samriddhi.