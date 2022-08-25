Через Каспий: антироссийские санкции укрепляют контакты Баку и Нур-Султана Многовекторный Нур-Султан дружит с Москвой, но не скрывает свои амбиции

Фото: president.az

Касым-Жомарт Токаев впервые посетил Азербайджан с официальным визитом в должности президента Казахстана. Как и ожидалось, в гости он приехал не с пустыми руками — по итогам встречи был подписан ряд двусторонних документов, в том числе программы развития сотрудничества между странами до 2026 года. Казахстанский лидер отметил, что в Баку он прибыл с особой миссией — поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень. Эксперты отмечают, что встреча имеет чрезвычайно важное значение на фоне украинского кризиса. Ведь теперь из-за антироссийских санкций союзники России по СНГ должны искать пути поддержки национальных экономик. Помимо этого, углубление союзнического взаимодействия Баку и Нур-Султана задает новый темп развития тюркоязычных стран, которые сегодня все больше стараются держаться вместе. О чем договорились Алиев и Токаев и как на их сближение реагируют в Москве и на Западе, разбирался NEWS.ru.

Президента Токаева в Баку встретили с присущим людям Востока гостеприимством. Официальная церемония встречи прошла в загородной резиденции Алиева «Загульба». На площади, где развевались флаги двух стран, в честь казахского лидера был выстроен почетный караул. Главы государств приняли приветственный рапорт начальника роты и совершили обход строя военных. После того как прозвучали национальные гимны, президенты представили друг другу членов официальных делегаций и начали переговоры, которые прошли сначала в формате тет-а-тет, а после — в расширенном составе.

«Золотой орел» сотрудничества

«Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях» между Азербайджаном и Казахстаном был подписан еще в 2005 году. На прошедшей встрече стороны договорились углубить взаимодействие. В приветственном слове Токаев поблагодарил Алиева за гостеприимство и наградил его орденом «Алтын Қыран» («Золотой орел») за вклад в развитие политических, экономических и культурных отношений между странами. При этом, по словам Токаева, особое уважение Алиев заслуживает после победы во второй войне в Карабахе.

В Казахстане вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, — признается Токаев. — Человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в связи чем я сегодня вас поздравил во время личной встречи.

Фото: president.az Ильхам Алиев награжден высшим орденом Казахстана «Алтын кыран» - «Золотой орел»

Впрочем, карабахская тематика не обошла стороной и двухстороннюю повестку. Президенты подписали протокол, согласно которому культурные столицы стран — казахстанский Туркестан и азербайджанская Шуша — стали городами-побратимами. Кроме того, Нур-Султан заявил о готовности внести свой вклад в возрождение региона. По поручению Токаева в карабахском городе Физули будет возведен Центр творческого развития для детей имени народного музыканта и композитора Курмангазы. Такой подарок, по словам казахстанского лидера, станет «олицетворением дружбы, братства и взаимной поддержки между странами».

Однако главной темой встречи по традиции все же стало экономическое сотрудничество между странами. Повестка в этой области, конечно, внушительная, но ее потенциал не раскрыт. По подсчетам аналитиков, товарооборот между Баку и Нур-Султаном не слишком велик — во многом это связано с тем, что у стран схожая по структуре сырьевая экономика. Казахстан в основном продает соседу пшеницу, нефтепродукты и железнодорожные локомотивы, а покупает плодоовощную продукцию, суда, паромы, различные полимеры и трубы из черных металлов.

Но за последний год товарооборот вырос практически в три раза и составил более $300 млн. При этом, по словам Токаева, это вовсе «не повод заниматься самоуспокоением», имея такие возможности. Лидеры договорились за самое ближайшее время довести объем торговли до $1 млрд.

Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более $300 млн , поэтому нам нужно обеспечить логистику товарооборота, — отметил Токаев.

Фото: Li Mengjiao/Xinhua/Global Look Press

Для этого лидеры стран договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзитных грузоперевозок. Впрочем, реализация этих соглашений началась еще незадолго до визита Токаева в Баку. Так, накануне переговоров бакинский порт подписал меморандум о сотрудничестве с «Казахстанскими железными дорогами». С начала года объем грузоперевозок из Казахстана через Бакинский порт составил более 1 млн тонн, что на 219,1% превышает показатели прошлого года. Видя такой потенциал, стороны решили увеличить мультимодальные перевозки по трансконтинентальным маршрутам Азия — Европа и применять инновационные технологии для увеличения скорости поставок.

И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по созданию этой инфраструктуры. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений, — сказал Алиев.

Многовекторный Казахстан

Еще одним важным звеном нынешнего сотрудничества выступает общий проект Азербайджана и Казахстана — Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) «Восток — Запад» через Каспийское море, который позволит создать еще одну логистическую цепочку, соединяющую Китай и Европу. Хотя отправлять грузы через несколько стран и Каспийское море может оказаться дороже, этот маршрут все же может стать альтернативой составам РЖД. Поэтому стороны активно работают над его реализацией. Одной из ключевых задач визита Токаева в Азербайджан — усиление логистического потенциала, заявил в беседе с NEWS.ru директор казахстанского Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев. Причем, по словам эксперта, речь также идет о транспортировке нефти для обеспечения энергетической безопасности и экономического суверенитета.

Думаю, ни для кого не секрет, что Казахстан сейчас расширяет логистическую сферу. Многовекторность нашей политики раньше имела стратегическое значение, но сейчас она больше обрела тактическую направленность. Последние зарубежные визиты Токаева были в самые разные центры принятия решений. Помимо альтернативных транспортных маршрутов, мы ищем другие рынки сбыта и источники внешних инвестиций. Санкционная блокада Запада вокруг России открывает возможности для Казахстана на евразийском пространстве, — признается Сельтеев.

По словам политолога, ни Москва, ни Запад не заинтересованы в том, чтобы загонять Казахстан в угол. Он считает, что российская сторона не хочет терять «коридор», а западные страны считают Нур-Султан опорным государством в Центральной Азии и центром Шелкового пути, который соединяет Европу и Азию.

Фото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/Global Look Press

Нефть ищет альтернативу

Накануне визита Токаева в Баку стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух выносных причалов из-за трещин в узлах крепления подводных рукавов. После появления этого сообщения в СМИ традиционно начали появляться подозрения, что происшествие имеет политическую подоплеку. В частности, с казахской стороны были подозрения о возможных противоречиях между Токаевым и российским лидером Владимиром Путиным. Ходили слухи, что сближение Баку и Нур-Султана необходимо для того, чтобы заменить КТК на трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

Впрочем, в Казахстане с этими домыслами не согласны. Это все поверхностные рассуждения, так как важно понимать, что никаких серьезных противоречий между Баку и Нур-Султаном сегодня нет, заявил собеседник NEWS.ru Уразгали Сельтеев.

Создание альтернативных маршрутов не такой быстрый процесс. Это больше вопрос стратегического характера на будущую перспективу, даже не среднесрочную. Я был бы осторожен с такими выводами, — заключил эксперт.

Казахстан — один из основных партнеров Азербайджана в Каспийском регионе в рамках тюркского сотрудничества, заявил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. По его словам, также азербайджано-казахстанское взаимодействие обеспечивает связи между двумя берегами в Каспийском море.

Особую роль в политическом взаимодействии между странами играет украинский кризис. Казахстан является одним из важных поставщиков пшеницы на азербайджанский рынок. Из-за военного конфликта между Москвой и Киевом Баку получает недостающие запасы пшеницы из Казахстана. Причем нарастание напряженности в мире заставляет стороны развивать энергетические проекты, так как в этом есть заинтересованность Нур-Султана, — говорит Велизаде.

Фото: Kalizhan Ospanov/Xinhua/Global Look Press

По словам политолога, хотя Казахстан не может полностью переориентироваться на Азербайджан, в поставке какой-то части нефти через Баку он все-таки заинтересован. Велизаде считает, что это не должно вызывать раздражение Москвы.

Не осталось в стороне и развитие азербайджано-казахстанских культурных отношений. Токаев предложил провести в Нур-Султане декаду азербайджанской культуры. Более того, президент поручил назвать именем Гейдара Алиева одну из больших улиц или проспектов города. Впрочем, одна из улиц азербайджанского Сумгаита недавно уже была названа в честь видного казахского просветителя, тюрколога Ахмета Байтурсынова. Напоследок Токаев возложил венок к могиле Гейдара Алиева и посетил Аллею шахидов, возведенную в память о павших азербайджанских солдатах.