«Чехарда»: Путин оценил ситуацию в Киргизии

https://static.news.ru/photo/45589070-4061-11eb-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киргизии забегают вперёд, пытаясь наладить жизнь в стране по западным образцам. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

На большой пресс-конференции главу государства попросили оценить ситуацию в СНГ, которое, по мнению журналистки ТК «Мир» Надежды Серёжкиной, в канун 30-летния переживает «кризис среднего возраста». Представительница СМИ, задавая вопрос Путину, вспомнила в том числе и беспорядки в Киргизии, выразив опасение, что Россия может потерять кого-то из союзников по СНГ.

Вы говорите, что это кризис среднего возраста — но в Киргизии постоянно происходит эта чехарда. Всё время забегают вперёд в попытках наладить внутриполитическую жизнь по лекалам западных стран. Но уровень политического сознания, развития политических институтов там не такой, как, например, во Франции, — заметил Путин.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Центризбирком республики признал выборы недействительными.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, заявив, что не хочет входить в историю как лидер, который проливает кровь и стреляет в своих граждан. В конечном итоге состоялись новые выборы, избирательный порог был снижен до 3%.

Общение Владимира Путина с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.