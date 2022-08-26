Частично признанный футбол: о Лиге Содружества спорят ещё до её появления Футбольные команды Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и некоторых областей на Украине в 2023 году могут провести свой собственный чемпионат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под эгидой Министерства спорта России решено создать новый футбольный турнир — Лигу Содружества (ЛС). В неё войдут клубы из Крыма, Севастополя, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Сообщивший об этом заместитель министра спорта Одес Байсултанов уточнил, что турнир предлагается провести в период с марта по ноябрь 2023 года с участием не менее 13 команд. Замминистра назвал этот турнир в своём Telegram-канале первым Объединённым чемпионатом по футболу. Эксперты разделились во мнениях: одни считают ЛС исключительно политическим и недолговечным проектом с целью «пристроить куда-нибудь крымские футбольные клубы», другие называют его попыткой влить свежую кровь в скудноватый российский национальный футбол.

Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов сообщил, что ответственной за проведение этого чемпионата станет автономная некоммерческая организация. Проведение нового чемпионата не связывают с Российским футбольным союзом (РФС), входящим в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Этому решению есть объяснение: отождествлять себя с официальным РФС или с Футбольной национальной лигой (ФНЛ) клубам с этих территорий нельзя без серьёзных последствий со стороны УЕФА и ФИФА.

Но некоторые российские политики с международными спортивными правилами считаться не намерены. Их возмущает прежде всего, что команды Крыма и Севастополя футбольные организации РФ не включают в национальное первенство. Например, депутат Госдумы и лидер справороссов Сергей Миронов на днях направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с президентом ФНЛ Александром Алаевым, в последнее время уходящим от прямых ответов об участии команд полуострова в турнирах РФС и ФНЛ, а ещё недавно полностью это участие исключающим.

Гражданин РФ, который представляет российскую общественную организацию, почему-то считает допустимым публично выступать за нарушение Конституции и ее ключевого положения о территориальной целостности страны. Господин Алаев почему-то считает допустимым, что у национальной федерации есть хозяева за рубежом, от воли которых зависит, считать ли Крым российским и могут ли крымские команды участвовать во внутренних турнирах. Считаю такую «позицию» аморальной, противозаконной, противоречащей интересам страны и отечественного спорта, — сообщил депутат Миронов в своём Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Миронов

Аналогичные претензии к РФС и ФНЛ предъявили многие другие политики и даже спортивные специалисты. Однако УЕФА отреагировал молниеносно, напомнив российским спортивным организациям, что с начала 2015 года Крым признан «особой зоной», футбольным клубам которой запрещено участвовать в российских первенствах.

После политико-спортивного скандала в отношении футбольных команд полуострова и появились сообщения об организации Лиги Содружества. Эксперты не исключают, что таким образом спортивные чиновники РФ пытаются отыскать компромисс для крымских команд, определить их в новую «некоммерческую» лигу.

Заодно повезло и футбольным клубам других частично признанных республик. Их возвращение в орбиту российского футбола положительно воспринял известный в прошлом футболист советской сборной и ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв.

Это свежая кровь в нашем футболе. Надо расширять его географию. Пусть это будут не команды-лидеры, но хоть какой-то толчок дадут для развития нашего футбольного «болота». Ничего ведь в нём интересного сейчас нет! Хотя есть серьёзные проблемы, конечно, раз даже «Сбер» боится в Крыму открывать свои отделения, — сказал NEWS.ru ветеран отечественного футбола.

Есть и другой взгляд на Лигу Содружества. Это больше политический, а не спортивный проект, судьба которого зависит главным образом от геополитической ситуации, складывающейся вокруг России, отметил в беседе с NEWS.ru главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда», футбольный обозреватель Инал Хашиг.

Турнир сильно зависит от санкций в отношении России, в частности её спорта. Если они будут долгосрочные, то у ЛС может быть будущее, если санкции станут смягчать, то нет. Как впоследствии Москва договорится с Западом, Украиной — от этого зависит и судьба всего нашего спорта, тем более ЛС. В то же время на территориях Херсонской и Харьковской областей, в Запорожье ещё идут боевые действия, населению явно не до футбола. Инал Хашиг главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный обозреватель уточнил, что Лига Содружества может придать абхазскому футболу разнообразие, но, с другой стороны, болельщики, помнящие выступления сухумского «Динамо» в первенстве СССР, мечтали, конечно, не о том, чтобы их команды играли на стадионах Севастополя, Херсона и Запорожья, заключил Инал Хашиг.

Но всё же спортивные специалисты убеждены, что Объединенный чемпионат не будет лишён плюсов, несмотря на его неформальный статус. В частично признанных республиках ныне футбол практически не развивается, поскольку спортсмены лишены возможности принимать участие в международных турнирах. Наиболее талантливым приходится уезжать в другие страны, выступая под чужими флагами.

А в этих регионах богатые футбольные традиции: в Абхазии, Осетии, а про Донбасс я вообще молчу, — продолжает Владимир Пономарёв. — Давайте вспомним воспитанников донецкого «Шахтёра», игравших в сборной СССР: Виталий Хмельницкий, Виталий Старухин, Владимир Сафонов, Виктор Звягинцев и другие. С нападающим Хмельницким я дружил. Когда он перешёл в киевское «Динамо», я играл в составе ЦСКА против него в защите. Перед игрой мы договаривались: играем честно, не хватаем друг друга за майки, но и не обижаемся, когда перехватываем мячи, обыгрываем друг друга. Он всегда соглашался. Нападающему Старухину на стадионе «Шахтёр» даже при его жизни памятник поставили.

Бывшие советские футболисты, независимо от того, цвета каких клубов они представляли, в каких жили республиках, с удовольствием поныне общаются между собой. Их сблизил спорт. Любой сегодняшний турнир сближает не только спортсменов, но и их многочисленных болельщиков. И это гораздо важнее, чем официальный статус чемпионата. Оставаясь непризнанной на международном уровне, Лига Содружества способна приближать полноценную жизнь в частично признанных регионах — даже если этот процесс пока невидим глазу.