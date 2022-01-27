Часть территории Киргизии осталась без света после перестрелки на границе

Часть Баткенского района Киргизии осталась без света в ходе обострения ситуации на границе с Таджикистаном, сообщает Telegram-канал Sputnik Кыргызстан. В местной электросетевой компании сообщили, что оборвана линия электропередач Баткенской РЭС. При этом провести ремонт сейчас невозможно. В других районах области перебоев с энергоснабжением нет.

По последним данным, в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана 27 января погиб один житель Таджикистана, количество пострадавших с таджикской стороны выросло до шести человек, передаёт Sputnik Таджикистан.

По заявлению погранслужбы ГКНБ Киргизии, таджикская сторона просит прекратить огонь, но военные этой республики продолжают обстреливать позиции внутренних войск Киргизии. До этого состоялся телефонный разговор между командующими погранвойск двух государств.

25 января в Узбекистане, Киргизии и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Аэропорты Ташкента и Бишкека временно прекратили работу, в городах были отключены светофоры, по всему Узбекистану не работали отопление, канализация и водоснабжение. В Казахстане отмечались перебои в Алма-Ате и южных районах страны.

Массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизии.