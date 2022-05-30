«Церковно-политический раскол»: УПЦ отходит от Москвы, чтобы не исчезнуть В инициативе митрополита Онуфрия о независимости УПЦ увидели углубление российско-украинского кризиса

Фото Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ). Поместный собор УПЦ — высший орган церковной власти — собрался в пятницу, 27 мая, в Киево-Печерской лавре. Судя по опубликованному на официальном сайте УПЦ постановлению, собор вышел за обсуждение внутрицерковных тем. Осудив боевые действия как нарушение заповеди «Не убий», собор обратился к властям Украины и России «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». На следующий день Московская патриархия Русской православной церкви (РПЦ) высказалась о том, что УПЦ от неё не отделилась, обратив внимание на то, что «никакого заявления об отделении от Русской православной церкви не было». О ситуации вокруг УПЦ — в материале NEWS.ru.

Прошедший в Киеве Поместный собор УПЦ политики и общественные деятели комментировали не менее активно, чем служители церкви. Статья из конституции об отделении религии от государства в нынешних событиях на территории Украины давно потеряла смысл. Политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков назвал решение УПЦ предательством.

Захват Украинской православной церкви спецслужбами США, Британии и Украины полностью завершен. Эти спецслужбы заставили под страхом репрессий клир УПЦ принять решение о разрыве отношений с Московским патриархом и Русской православной церковью, в которых они находились много веков. <...> Спецслужбы США и Британии и СБУ совершенно очевидно пытаются разрушить православную церковь и разрушить единство русского и украинского народов в лоне православной церкви, — отметил Марков в своём Telegram-канале.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Верховский в социальных сетях, напротив, посмотрел на решения собора с точки зрения европейского либерализма, назвав их «тяжёлой утратой» для идейной основы «возрождения империи».

Конечно, впереди еще много церковных и церковно-государственных маневров внутри Украины, и, конечно, какие-то части УПЦ останутся в МП, но для последнего и для России в целом главный результат уже, считай, состоялся: РПЦ МП сжимается практически до масштаба национальной церкви (да простят меня в Беларуси), а только что она была последним реально живым институтом усохшей империи в натуральном масштабе, — написал правозащитник и политолог Верховский.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион попытался снизить накал страстей. Он заявил журналистам, что никакого раскола нет, просто УПЦ «в очередной раз <...> подтвердила, что обладает статусом независимости и самостоятельности, который был дан ей еще в 1990 году».

Профессор Московской духовной академии, протоиерей Владислав Цыпин в беседе с NEWS.ru предложил не спешить с выводами до внимательного изучения документов собора.

Точки над i не поставлены. Официальные документы из Киевской митрополии пока не поступили. Поэтому тема нуждается в дополнительном изучении на предмет совместимости принятого решения с томосом о самоуправлении, который был дан в 1990 году Украинской церкви. Определённо, что термина «автокефалия», который бы означал полную самостоятельность церкви, в решениях киевского собора нет, — уточнил собеседник интернет-издания.

По мнению богослова, говорить о расколе в РПЦ преждевременно, сейчас ещё следует «выражать опасения и некоторые недоумения».

Несмотря на отсутствие официального термина в документах собора, митрополит Киевский Онуфрий уже перешёл к обрядам, присущим автокефалии. На первой воскресной литургии он помянул патриарха Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, пропустив принятую ранее при упоминании формулировку «великого господина и отца нашего». По церковным канонам этот жест красноречивее других говорит о демонстративном выходе УПЦ за рамки данного ей 32 года назад томоса.

Митрополит Киевский Онуфрий church. ua/Global Look Press

Симферопольская и Крымская епархия выразила несогласие с решением Поместного собора в Киеве. В Донецкой епархии заявили, что её церковная жизнь не повергнется изменениям. Протоирей из Донбасса Александр Авдюгин в своём Telegram-канале сообщил, что расширенный епархиальный совет Луганской епархии высказался «против любых поползновений в сторону автокефалии».

Не всё так просто, предупреждают эксперты, не склонные обвинять Онуфрия в раскольничестве. Поместный собор УПЦ принял компромиссное решение, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Компромисс вызван дискриминационным давлением украинских властей, на который собор сделал особый акцент. Своим решением УПЦ пытается сохранить единую украинскую церковь — последнюю скрепу единого украинского государства. Компромисс заключается в стремлении сохранить единую церковную территорию, не говоря о задачах сохранения культурного и духовного единства на Украине. Роман Лункин руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН

Роман Лункин обратил внимание, что УПЦ выразила лишь несогласие с патриархом Кириллом, но не разорвала отношения с РПЦ. Столь двойственное «церковно-политическое решение» Онуфрий и его соратники приняли, чтобы «адаптироваться, обозначить свою позицию внутри Украины». К этому решению УПЦ принудила политика Киева: идёт захват храмов, избиения священников. Верховная рада, опираясь на греко-католиков и Поместную церковь Украины, предлагает законы, фактически ликвидирующие Украинскую православную церковь, отметил религиовед.

Речь митрополита Онуфрия [на соборе] начиналась с критики политики украинской власти, с констатации того, что продолжается дискриминация УПЦ на Украине. Те, кто хочет увидеть только отделение УПЦ от МП РПЦ, на эти моменты внимание не обращает. Но это было главное в речи Онуфрия на открытии собора. Он говорил не о патриархе Кирилле, РПЦ, а о том, что украинец восстал на украинца в разных областях страны, — заключил собеседник интернет-издания.

Митрополит Киевский Онуфрий church. ua/Global Look Press

Украинское общество, судя по выступлениям экспертов и дискуссиям в социальных сетях, неоднозначно отнеслось к инициативе УПЦ. Кому-то решительность Онуфрия пришлась по душе, но многие сомневаются в искренности митрополита. Его обвиняют как в стремлении, воспользовавшись моментом, повысить свою власть и влияние, не отказываясь от ресурсов Московской патриархии, так и в подковерной интриге с далеко идущими планами по замене высших иерархов РПЦ на представителей более молодого поколения.

Но гораздо тревожнее конспирологических рассуждений выглядят для РПЦ и УПЦ факты: с 24 февраля сего года более 400 приходов УПЦ объявили о своём переходе в Православную церковь Украины (ПЦУ). Речь идёт о постепенном поглощении УПЦ, учитывая, что этот процесс начался ещё в 2018 году, когда была создана Православная церковь Украины, но в первые годы её существования он не имел столь серьёзных масштабов. Не исключено, что митрополит Онуфрий, заявляя о независимости от РПЦ, преследует вполне прагматичную цель — уберечь УПЦ от полного исчезновения. В противном случае в проигрыше останется прежде всего Москва — УПЦ всё же является центром её влияния, призывающим украинских православных к единению с российскими единоверцами.