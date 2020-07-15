Цепкало пообещал поддержку Тихановской на выборах в Белоруссии

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Валерий Цепкало, которого ЦИК Белоруссии отказался регистрировать в качестве кандидата в президенты, намерен поддержать в борьбе с за пост главы государства Светлану Тихановскую.

В самое ближайшее время будем с ней разговаривать. У нас есть несколько очень интересных стратегий, как дальше двигаться в сложившейся ситуации в этой политической кампании, — цитирует его «Интерфакс-Запад».

По мнению Цепкало, президент Александр Лукашенко «оставил» Тихановскую в избирательной кампании, поскольку считает её слабым соперником.

Но сила женщины в её слабости. И именно потому, что она женщина и мать, я считаю своим долгом всячески её поддерживать, — сказал он.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

В число кандидатов не попал Виктор Бабарико, которого считали главным конкурентом Лукашенко. ЦИК отказал ему в регистрации из-за незадекларированных денежных средств и имущества, а также подозрений в получении финансирования из-за рубежа.

В настоящее время Бабарико находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, которым он руководил более 20 лет и уволился оттуда перед выборами. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске десятки горожан пришли в ЦИК для подачи жалоб на отказ в регистрации Цепкало и Бабарико. В штабе последнего заявили, что предпримут всё необходимое для обжалования решения ЦИК, и попросили избирателей о поддержке.