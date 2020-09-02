Цепкало назвал Лукашенко захватившим власть в Белоруссии преступником

https://static.news.ru/photo/d8918586-ed23-11ea-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: Valery Tsepkalo/facebook.com

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что действующий глава республики Александр Лукашенко — преступник.

Лукашенко — преступник, который осуществил силовой захват власти, — написал Цепкало в Facebook.

Политик подчеркнул, что цель оппозиции — убрать Лукашенко. По его словам, белорусский лидер утратил легитимность. Его поддерживают чиновники и «три кольца охраны вокруг Дворца независимости».

Цепкало считает, что нельзя проводить референдум по конституции, так как ЦИК поддерживает Лукашенко. Он добавил, что в последней президентской гонке выиграла Светлана Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии.

Как писал NEWS.ru, в отношении Цепкало в Белоруссии было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По данным СМИ, в России его объявили в международный розыск.