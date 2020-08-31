Цепкало: мы хотим иметь прекрасные отношения с Россией

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что страна должна иметь хорошие отношения с РФ.
Об этом он
Никаких факторов, которые могли бы вбить клин в братские отношения, существующие между россиянами и белорусами, нет. Я думаю, что никто не захочет этого делать, — заявил политик.
ЦИК отказала Валерию Цепкало в регистрации кандидатом в президенты. В конце июля 2020 года он покинул Белоруссию после того, как узнал о готовящемся задержании. Цепкало приехал сначала в Россию, затем на Украину и в Польшу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Они обсуждали создание фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен