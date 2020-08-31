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Цепкало: мы хотим иметь прекрасные отношения с Россией

18:53, 31 августа 2020
Валерий Цепкало Валерий Цепкало Фото: tsepkalo.by

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что страна должна иметь хорошие отношения с РФ.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, белорусы хотят иметь хорошие отношения с Россией, так как у этих двух народов общая культура, формировавшаяся на протяжении столетий.

Никаких факторов, которые могли бы вбить клин в братские отношения, существующие между россиянами и белорусами, нет. Я думаю, что никто не захочет этого делать, — заявил политик.

ЦИК отказала Валерию Цепкало в регистрации кандидатом в президенты. В конце июля 2020 года он покинул Белоруссию после того, как узнал о готовящемся задержании. Цепкало приехал сначала в Россию, затем на Украину и в Польшу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Они обсуждали создание фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях.

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