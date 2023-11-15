«Цепь порабощения»: Захарова о сотрудничестве Еревана с Западом Захарова: шаги Еревана рассматриваются в Москве как «звенья цепи порабощения»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Планы Запада на Украине провалились, и он звериной хваткой вцепился в Армению, чтобы оторвать ее от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, последние шаги армянских властей рассматриваются в Москве как «звенья цепи порабощения». Дипломат считает, что за такой политикой Еревана стоит Запад.

Планы Запада на Украине провалились, и он звериной хваткой вцепился в Армению, чтобы оторвать ее от России. Партнеры просят сохранить имеющееся, а сами пытаются предпринять шаги в сфере безопасности. Попытка усидеть на двух стульях никогда до добра не доводила, — заявила Захарова.

По ее словам, не Армения проявляет желание совершить разворот, ей это навязывают через политический инструментарий и людей, которые отстаивают чуждые армянскому народу интересы.

Власти Армении забыли о том, что благосостояние республики зависело от тех бонусов, которые она получала от сотрудничества с Россией, — отметила Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске, которое состоится 23 ноября. Глава кабмина выразил надежду, что коллеги по ОДКБ поймут его решение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия сожалеет о решении Пашиняна. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что встречи коллег по ОДКБ являются хорошим поводом для обмена мнениями.