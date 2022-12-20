Цену на российский газ для Белоруссии зафиксируют на три года Премьер Белоруссии Головченко: цена на российский газ будет зафиксирована на три года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на российский природный газ для Белоруссии будет зафиксирована на трехлетний период, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. По его словам, которые приводит БелТА, коммерческая цена, о которой договорились президенты России и Белоруссии на встрече 19 декабря, базируется на белорусском предложении и является выгодной и комфортной для жителей.

Впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период, чтобы была определенная стабильность и мы в своих макроэкономических расчетах могли исходить из конкретной цифры. Цена не является краеугольным камнем, — подчеркнул глава правительства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ для Минска на следующий год фиксированной и выгодной, добавив, что Москва «очень сильно помогает в этом плане». Белорусский лидер также выразил удовлетворение ценообразованием на ближайшие три года и добавил, что в ходе переговоров у сторон появились новые темы для обсуждения в области поставок газа, но не стал уточнять, о чем идет речь.

Президент России Владимир Путин также заявил, что установление цен на газ для Белоруссии связано с особыми отношениями между двумя государствами. Он отметил, что поставки по выгодным ценам в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.