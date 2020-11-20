Центр гуманитарного реагирования в Карабахе начал работу в полном объёме

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Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Степанакерте с 20 ноября начал функционировать в полном объёме, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Военнослужащий подчеркнул, что в Нагорном Карабахе прекратилось кровопролитие. Приоритетом становятся гуманитарные задачи.

Российские миротворцы в настоящее время успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий, связанный с налаживанием мирной жизни в регионе. Сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера. С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объёме Межведомственный центр гуманитарного реагирования, — цитирует Мизинцева РИА Новости.

Центр займётся содействием возвращению в покинутые жилища беженцев, помощью в восстановлении инфраструктуры и организацией взаимодействия сторон конфликта с международными гуманитарными организациями. Мизинцев отметил, что в решении этих задач поможет опыт постконфликтного урегулирования, полученный в Сирии.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что началась работа по восстановлению пострадавших территорий Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку по итогам договорённости о прекращении огня в регионе.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент РФ Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.