Центр Гейдара Алиева выразил поддержку России в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/aa1e044e-7b05-11ea-a75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heydar Aliyev Center/facebook.com

Видеопроекция российского триколора появилась 9 апреля на здании Центра Гейдара Алиева в Азербайджане в знак поддержки РФ в борьбе с коронавирусом.

Флаги стран, пострадавших от распространения COVID-19, появляются на здании Центра ежедневно. Они меняются в соответствии с очередностью первой буквы названия государства в английском алфавите.

Ранее на здании демонстрировались проекции флагов Германии, Ирана, Италии, Китая и Франции, сообщает Report.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Азербайджана приняли решение о закрытии границ республики в связи с пандемией. Въезд и выезд из страны приостановлен до 20 апреля.

В мире, согласно последним данным, насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели – свыше 358 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли – 79.