Центр Бишкек оцепили после драки в хостеле 24.kg: тысяча человек собралась в центре Бишкека после драки с иностранцами

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Силовики оцепили улицу в центре Бишкека после того, как там собрались около тысячи местных жителей из-за конфликта в хостеле с иностранцами, передает агентство 24.kg. В то же время скопление людей не заблокировало движение автомобилей, уточнили журналисты.

Внутренние войска доставили на пересечение Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля водометы на случай агрессивного поведения граждан, говорится в статье. Информации о задержаниях обнародовано не было. Сам инцидент произошел 13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека. Несколько местных жителей были избиты в результате конфликта.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что в столичном метро мужчина нанес травмы другому пассажиру после перепалки. Инцидент произошел во время движения поезда от станции «Петровский парк» к станции «ЦСКА». Личность нападавшего на тот момент установлена не была. На кадрах можно было заметить, что пострадавший оказался в нокауте, он несколько секунд лежит неподвижно.

До этого труп 43-летнего мужчины обнаружили на одном из койко-мест в московском хостеле на Малой Семеновской улице. Уточнялось, что на теле убитого были замечены ножевые ранения. В столичном управлении Следственного комитета подтвердили факт инцидента.