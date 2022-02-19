ЦБ ДНР установил ограничение на максимальный размер снимаемой суммы в день

Центробанк Донецкой народной республики ввёл суточный лимит выдачи наличных в связи с наплывом граждан, желающих снять деньги в разгар эвакуации. Теперь жители ДНР могут снять только до 10 тысяч рублей в день с одной карты. Постановление опубликовано на сайте ЦБ.

В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан Республики <...> принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте, — говорится в тексте объявления.

Ограничения не затрагивают способы безналичного расчёта. Сроки действия данной меры не уточняются.

Представители Центробанка также призвали граждан сохранять спокойствие и самообладание, чтобы не срывать процесс обеспечения населенья денежными средствами. Они также уточнили, что снабжение банкоматов производится ежедневно в привычном порядке.

О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По данным агентства Reuters, суммарное число жителей, готовых покинуть ДНР, составляет около 700 тысяч человек.